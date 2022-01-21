 ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب التوترات وقلة المعروض | DW الأخبار | DW | 21.01.2022

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DW الأخبار

ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب التوترات وقلة المعروض

ارتفعت اسعار النفط بشكل هائل خلال عام بسبب التوترات الجيوسياسية وخاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا. كما أن الكميات المعروضة أقل من المطلوبة بسبب التوجه إلى الطاقة النظيفة.

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