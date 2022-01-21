ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب التوترات وقلة المعروض

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ارتفعت اسعار النفط بشكل هائل خلال عام بسبب التوترات الجيوسياسية وخاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا. كما أن الكميات المعروضة أقل من المطلوبة بسبب التوجه إلى الطاقة النظيفة.
لا شك أن الهجوم غير المسبوق الذي شنّه الحوثيون على العمق الإماراتي، سيكون له عدة تبعات على أكثر من صعيد. أبرزها على محاولات تخفيف التوترات في الخليج والتقدم في الملف النووي، كما أن انعكاساته على أسواق النفط جد محتملة.
تريد تركيا تحسين علاقاتها مع الدول المنافسة لها في الشرق الأوسط وعلى رأسها الإمارات ومصر وإسرائيل. يرى مراقبون أن هناك جملة متغيرات جيوستراتيجية تدفع أنقرة لتحسين علاقاتها مع منافسيها الذين رحبوا بالتقارب التركي.
يطال التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مستوى معيشة غالبية سكان الدول العربية بقسوة غير مسبوقة منذ عقود. هل تستطيع هذه الدول تجنب الأسوأ مع استمرار التوترات السياسية وغياب تعاون دولي يخفف من حدة المشكلة؟
ما يزال التوتر سيد الموقف في كازاخستان بعد اعتقال الرئيس السابق لجهاز الأمن كريم ماسيموف بتهمة الخيانة. فيما أعلن الكرملين أن بوتين وتوكاييف بحثا الوضع الأمني في البلاد. وألمانيا توقف صادرات الأسلحة لكازاخستان.
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