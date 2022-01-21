ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب التوترات وقلة المعروض

هجوم الحوثيين على الإمارات.. تبعات محتملة على أكثر من صعيد

لا شك أن الهجوم غير المسبوق الذي شنّه الحوثيون على العمق الإماراتي، سيكون له عدة تبعات على أكثر من صعيد. أبرزها على محاولات تخفيف التوترات في الخليج والتقدم في الملف النووي، كما أن انعكاساته على أسواق النفط جد محتملة.