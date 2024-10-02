ارتفاع قيمة صادرات الأسلحة الألمانية في عام 2024

أفادت الأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية بأن قيمة الأسلحة التي تم صدرتها ألمانيا حتى 30 سبتمبر الماضي، وصلت قرابة 11 مليار يورو، مقابل 12.2 مليار وصلت إليها قيمة صادرات الأسلحة عن العام الماضي بالكامل.

وصلت قيمة الأسلحة التي صدرتها ألمانيا خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي إلى ما يقرب من القيمة التي وصلت إليها عن مجمل العام الماضي.

وأفادت الأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية (المختصة بإصدار تراخيص تصدير الأسلحة) بأن قيمة الأسلحة التي تم تصديرها حتى 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، وصلت إلى قرابة 11 مليار يورو، مقابل 12.2 مليار يورو وصلت إليها قيمة صادرات الأسلحة عن العام الماضي بالكامل، حسبما كانت الوزارة أعلنت في بداية العام استنادا إلى أرقام أولية.

وظلتأوكرانياعلى رأس قائمة أهم الدول المستوردة للأسلحة الألمانية، حيث وصلت قيمة الأسلحة الألمانية التي تم تصديرها إلى الجمهورية السوفيتية السابقة في الشهور التسعة الأولى من 2024 إلى قرابة 1.7 مليار يورو مقارنة بنحو 3.3 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي، وتلتها سنغافورة، والجزائر والولايات المتحدة والهند.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة حربية بقيمة إجمالية تقدر بـ 2.7 مليار يورو، وتصدير معدات تسليح أخرى بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8.3 مليار يورو. ويذكر أن مصطلح أسلحة حربية يندرج تحته تلك الأسلحة التي تستخدم بشكل صريح في الحروب، مثل البنادق أو الصواريخ أو السفن الحربية أو القنابل أو الذخيرة.

أما مصطلح "معدات التسليح الأخرى" فيندرج تحته معدات مثل الخوذ أو السترات الواقية أو المركبات غير المسلحة.

وقياسا إلى قيمة صادرات الأسلحة، ذهب الجزء الأكبر من قيمة التراخيص (حوالي 87 بالمئة) إلى دول بالاتحاد الأوروبي ودول بحلف شمال الأطلسي (ناتو) وكذلك أوكرانيا أيضا، بالإضافة إلى دول أخرى تعادل دول الناتو، وهي اليابان وسويسرا وأستراليا ونيوزيلندا.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)