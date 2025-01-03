ارتفاع عدد قتلى غزة وإسرائيل تتصدى لصاروخ ومسيرة للحوثيين

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من غزة باتجاه سديروت جنوب إسرائيل فيما ارتفع عدد القتلى في غزة نتيجة الضربات الإسرائيلية، ووفد يصل الدوحة لمناقشة الهدنة، وإسقاط مسيرة وصاروخ دخل أجواء إسرائيل، أطلقهما الحوثيون.

ارتفع عدد القتلى في الغارات الجوية الإسرائيلية في وسط وجنوب قطاع غزة مساء أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة الثالث من يناير / كانون الثاني 2025، وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة إن 27 شخصا قتلوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد مقتل 71 شخصا في اليوم السابق بما في ذلك في منطقة المواصي، وهي منطقة في وسط غزة أعلنتها السلطات الإسرائيلية في وقت سابق منطقة إنسانية آمنة.

وقالت إسرائيل اليوم الجمعة إنها شنت غارات جوية على عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين جراء هذه الهجمات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 40 نقطة تجمع ومراكز قيادة وتحكم تابعة لحماس. وأضاف أنه اتخذ العديد من التدابير للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية وغيرها.

واتهمت إسرائيل حماس بنشر مقاتلين في مناطق مدنية بما في ذلك المباني التي كانت تستخدم في السابق كمدارس. وتنفي حماس الاتهامات باستخدام السكان دروعا لحماية المقاتلين. واليوم الجمعة أمر الجيش المدنيين في منطقة البريج في وسط غزةبإخلاء منازلهم قبل عملية أمر بها في أعقاب هجمات صاروخية من المنطقة. وقال إن السكان يجب أن ينتقلوا إلى المنطقة الإنسانية من أجل سلامتهم.

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إطلاق صاروخين من غزة باتجاه جنوب إسرائيل

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بانطلاق صاروخين من شمال قطاع غزةباتجاه مدينة سديروت الحدودية في جنوب إسرائيل. ووفقا للبيان سقط صاروخ بالقرب من كيبوتس نير عام، بينما سقط الصاروخ الآخر في منطقة مفتوحة، دون أن يتسببا في وقوع إصابات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وفد إسرائيلي في الدوحة

ويأتي تزايد العمليات العسكرية وارتفاع عدد القتلى والمصابين وسط مساع جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه هذا الشهر.

وغادر وفد من المفاوضين "على مستوى العمل" إسرائيل متوجها إلى قطر للمشاركة في محادثات تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بحسب قناة 12التلفزونية الإسرائيلية. وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس أن "نتنياهو سمح لوفد على مستوى العمل من الاستخبارات الخارجية ( الموساد) و وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي بمواصلة المفاوضات في الدوحة"، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتحاول الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن منذ عام دون جدوى، وتعثرت جهود وقف إطلاق النار مرارا بسبب خلاف جوهري حول كيفية إنهاء الصراع.

الجيش الإسرائيلي: إسقاط مُسيَّرة حوثية

من جانب آخر قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه أسقط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، بعد ساعات من اعتراضه صاروخا أطلقه الحوثيون واستهدف القدس ووسط إسرائيل. وأفاد الجيش بأنه تم اعتراض المسيرة قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية. ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وأعلن الجيش بداية أنّه اعترض بنجاح فجر الجمعة صاروخا أطلق من اليمن ودخل أجواء إسرائيل، حيث دوّت صفّارات الإنذار في وسط البلاد وجنوبها. وقال في بيان "تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وعبرَ إلى الأراضي الإسرائيلية" مضيفا "وردَ تقرير بشأن شظايا من الاعتراض سقطت في منطقة موديعين بوسط إسرائيل. التفاصيل قيد المراجعة".

من جهتها، أعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية، نجمة داود الحمراء، أن طواقمها عالجت عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أو تعرّضوا لنوبات ذعر بينما كانوا يهرعون إلى الملاجئ بعد انطلاق صفّارات الإنذار في وسط البلاد وجنوبها إثر رصد الصاروخ.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين وسط تل أبيب في إسرائيل، وتزامن البيان مع خروج مسيرات حاشدة للحوثيين في ميدان السبعين بصنعاء.

ع.م / ص.ش (د ب أ ، رويترز، أ ف ب)