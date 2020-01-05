ارتفاع عدد قتلى التدافع خلال تشييع سليماني في كرمان

قضى أكثر من 50 شخصا في التدافع الذي حصل الثلاثاء (السابع من كانون الثاني/ يناير 2020) خلال تشييع الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني في كرمان في جنوب شرق إيران، حيث تجمعت حشود غفيرة صدحت أصواتها بهتافات "الانتقام" و"الموت لأميركا".

وذلك بحسب حصيلة جديدة أوردها رئيس المركز الطبي الشرعي في هذه المدينة بوسط إيران عباس اميان ونقلها الاعلام الايراني. كما نقلت وكالة إسنا عن رئيس فرق الإغاثة في المدينة محمد صابري أن 212 شخصا أصيبوا في التدافع "بعضهم في حال خطيرة".

وكان موقع وكالة نادي المراسلين الشباب التابع للتلفزيون الرسمي الإيراني قد ذكر في وقت سابق أن 40 شخصا قتلوا و213 أصيبوا في تدافع بمدينة كرمان في جنوب شرق البلاد أثناء جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وتوافد عشرات الآلاف على شوارع المدينة للمشاركة في تشييع سليماني الذي قتل في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي. ومر جثمانه بمدن عراقية وإيرانية قبل وصوله إلى كرمان حيث يوارى الثرى.

من جهته، أكد رئيس منظمة الطوارئ الايرانية بيرحسين كوليوند سقوط وفيات وجرحى جراء التدافع في مراسم جنازة سليماني ورفيقه. ونقلت وكالة أنباء ( فارس) الايرانية اليوم عن كوليوند قوله إن المسؤولين يحققون في ملابسات الحادث.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)