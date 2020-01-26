 ارتفاع عدد ضحايا وباء كورونا والصين تخصص المليارت لمواجهته | أخبار | DW | 27.01.2020

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أخبار

ارتفاع عدد ضحايا وباء كورونا والصين تخصص المليارت لمواجهته

أعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا وكذلك المصابين به، وفي أول زيارة لمسؤول حكومي إلى مدينة ووهان، توجه رئيس الوزراء إلى هناك للاطلاع على جهود السلطات و"توجيهها" لاحتواء الفيروس.

موظفو إسعاف في مدينة ووهان الصينية ينقلون أحد المصابين بفيروس كورونا إلى المسشتفي في مدينة ووهان

ارتفاع مستمر في عدد ضحايا فيروس كورونا والحكومة تتخذ إجراءات وتخصص المليارات لمواجهة تفشي الوباء

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان على موقعها الإلكتروني إن عدد الوفيات بالصين نتيجة فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في نهاية العام الماضي ارتفع إلى 81 شخصا كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 2744 حالة بحلول 26 يناير/ كانون الثاني.

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وللاطلاع على الوضع عن كثب، زار رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الاثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2020) مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت الحكومة، التي مددت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض

وظهر رئيس الوزراء في صور رسمية، مرتديا معطفا بلاستيكيا أزرق وقناعا باللون نفسه، خلال زيارة له إلى مدينة ووهان تهدف إلى "التحقيق وتوجيه" جهود السلطات لاحتواء الفيروس وتحدث مع مرضى وعاملين في القطاع الطبي، حسب بيان الحكومة. وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول حكومي كبير للمدينة منذ بدء تفشي الوباء.

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السلطات الصينية تعزّز إجراءاتها لاحتواء فيروس كورونا

كما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه توجه أمس الأحد إلى الصين لإجراء محادثات مع السلطات تتعلق بالفيروس.

من ناحية أخرى ذكر بيان لوزارة المالية الصينية نشر على موقعها الإلكتروني إن االوزارة ولجنة الصحة الوطنية خصصتا 60,33 مليار يوان (8,74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا. كما أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين التي تمثل وكالة التخطيط الحكومي في البلاد تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار ) لبناء مستشفيات في مدينة ووهان لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

ودرءً لخطر الفيروس أغلقت منغوليا المدارس والمعابر الحدودية مع الصين أمام عبور السيارات والأفراد وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا مصدرها الصين، وفقا لوكالة أنباء مونتسامي.

وتعتزم اليابان إجلاء رعاياها من ووهان الصينية، حيث تخطط طوكيو لإرسال طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوبى في وقت مبكر من يوم غد الثلاثاء لإجلاء المواطنين اليابانيين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم. وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إن الحكومة أكدت أن حوالي 560 مواطنا يابانيا يعيشون في المقاطعة. وكانت اليابان قد أعلنت أمس الأحد عن تسجيل إصابة شخص رابع بالفيروس القاتل في وسط اليابان.

ع.ج/ ح.ز (ا ف ب، رويترز)

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    الكاتب: سميح عامري


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