ارتفاع عدد ضحايا الهجوم والقصف وأكثر من 123 ألف نازح في غزة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين (9 أكتوبر/تشرين الأول 2023) أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة منذ بدء التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس في أعقاب العملية التي شنتها الحركة يوم السبت.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "نزح أكثر من 123538 شخصاً داخلياً في غزة، بفعل الخوف وبهدف الحماية والخشية من هدم منازلهم" جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أكثر من 73 ألف شخص لجأوا إلى المدارس.

ارتفاع في عدد القتلى الفلسطينيين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بارتفاع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 493 في هجمات إسرائيل على قطاع غزة المتواصلة لليوم الثالث. وذكرت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أن 2751 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة بينهم حالات خطيرة. وأفادت الوزارة بأن قائمة الضحايا شملت 91 طفلا و61 سيدة فيما أصيب 2271 بجراح مختلفة منهم 244 طفلا و151 سيدة.

على جانب آخر، أعلنت جماعة "ألوية الناصر صلاح الدين" المسلحة في غزة مقتل أحد قادتها في غارة إسرائيلية. وقالت "الألوية"، في بيان مقتضب اليوم، إن أحد قادتها وهو رأفت حرب حسين أبو هلال قضى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة دون المزيد من التفاصيل.

تزايد في أعداد القتلى الإسرائيليين

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في بيان بالفيديو تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من اليوم الاثنين إن حوالي 700 شخص قتلوا في إسرائيل وأصيب أكثر من 2100 آخرين.

وتابع كونريكوس "للأسف هناك عدد كبير من المصابين بجروح خطيرة قد لا يمكنهم النجاة. لذا لسوء الحظ فإن الرقم الفلكي المتمثل في 700 قتيل إسرائيلي لن يظل كما هو". وأضاف "أنه، إلى حد بعيد، أسوأ يوم في تاريخ إسرائيل. لم يحدث من قبل أن جرى قتل مثل هذا العدد من الإسرائيليين في واقعة واحدة".

في هذا السياق، قتل مسلحون من حركة حماس "قرابة 250" مشاركا في حفل موسيقي قرب الحدود مع قطاع غزة، بحسب ما أعلن متطوع مع منظمة "زاكا" الإسرائيلية غير الحكومية ساعد في جمع الجثث.

وقال المتطوع والمتحدث باسم "زاكا" موتي بوكجين لوكالة فرانس برس "في المنطقة التي نظّم فيها الحفل والحفل نفسه، أقدّر استنادا إلى عدد الشاحنات، وأن كل شاحنة تحمل 50 جثة، كان هناك حوالي أربع أو خمس شاحنات أو ما شابه... سأقول (إن الحصيلة تراوح) ما بين 200 إلى 250 جثة".

لا وساطة إلى الآن

أكّد المتحدث باسم حماس محمد حمادة اليوم الإثنين، أنّ الحركة لم تتلق أي اتصالات أو وساطات من أي جهة للوصول إلى اتفاق.

وكان مصدر في حماس كشف أمس الأحد عن وساطة متقدمة تقودها قطر لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللاتي تأسرهن حماس مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل.

وأضاف المصدر، لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن قياديا في حماس أبلغ قطر عدم ممانعة الحركة إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 36 أسيرة من سجون إسرائيل.

يشار إلى أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية كمنظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضا، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران

ع.ح./ع.ج/ م.س (أ ف ب ، د ب أ)