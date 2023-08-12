 ارتفاع عدد ضحايا أسوأ حريق غابات يضرب هاواي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.08.2023

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ارتفاع عدد ضحايا أسوأ حريق غابات يضرب هاواي

بلغت حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر بلدة تاريخية سياحية في هاواي 67 قتيلاً على الأقل، ما يجعل الكارثة التي تضرب الجزر الأكثر فتكاً منذ أن أصبحت ولاية أمريكية.

حرائق هاواي تخلف بالإضافة إلى الخسائر البشرية خسائر مادية فادحة

بلغت حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر بلدة تاريخية سياحية في هاواي 67 قتيلا على الأقل.

ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية إلى 67 شخصاً أمس الجمعة بعد قيام فرق البحث بتمشيط أطلال منتجع لاهاينا فيما سعى المسؤولون في هاواي إلى تحديد كيفية انتشار اللهب بهذه السرعة عبر المنتجع التاريخي دون تحذير يذكر.

مختارات

وسط موجة حر مستمرة في جنوب غرب القارة، عانت أوروبا من طقس شديد التقلب في مطلع الأسبوع، بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في عدة دول، في حين استمرت الحرائق في اجتياح مناطق في إسبانيا والبرتغال.

درجات حرارة قياسية وظواهر جوية متطرفة شهدتها مناطق مختلفة حول العالم خلال شهر يوليو/ تموز الحالي. فما الذي سرع من تغير المناخ؟ وهل للإنسان يد في ذلك؟ دراسة حديثة ألقت الضوء على الموضوع.

وأصبحت الحرائق الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكا في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة. وقال المسؤولون إن فرق البحث التي تستعين بكلاب مدربة على البحث عن الجثث قد تعثر على المزيد من ضحايا الحرائق التي أتت على ألف مبنى وشردت الآلاف، وهو ما يتطلب على الأرجح سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة البناء.

وبعد ثلاثة أيام من وقوع الكارثة، لم يتضح بعد ما إذا كان بعض السكان تلقوا أي تحذيرات قبل أن تلتهم النيران منازلهم. وتحتوي الجزيرة على صفارات إنذار للتحذير من الكوارث الطبيعية والتهديدات الأخرى لكن يبدو أنها لم تنطلق أثناء الحريق. وقال حاكم هاواي جوش غرين لشبكة (سي.إن.إن): "لقد وجهت بإجراء مراجعة شاملة هذا الصباح كي نعرف على وجه التحديد ما الذي حدث ومتى حدث" في إشارة إلى صفارات الإنذار. ويقول العلماء إن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان باستخدامه للوقود الأحفوري يزيد من تكرار مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.

وأضاف الحاكم الخميس أمام الصحافيين "إنها اسوأ كارثة طبيعية في تاريخ ولاية هاواي".

البرازيل: متطوعات لإطفاء حرائق الغابات المطيرة

وقال كيكوا لانسفورد من سكان لاهاينا: "نحاول إنقاذ أرواح ولا أشعر بأننا نحصل على المساعدة التي نحتاج إليها". وأضاف: "ما زلنا نرى جثثاً تطفو على المياه وفي السدود"، بعدما ألقى العديد من السكان بأنفسهم في البحر بعدما حاصرتهم النيران. 

وقال الدكتور توماس سميث الأستاذ المساعد في الجغرافيا البيئية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: "الحرائق ليست أمراً غير معتاد في هاواي إلا أنها تمتد هذه المرة على مساحة أكبر من المعتاد، وامتداد النيران سريع وألسنة اللهب عالية". وتحدّث عن ظروف أدّت إلى اندلاع حرائق هذا العام بينها النباتات "الشديدة الجفاف" على جزيرة ماوي، وسقوط أمطار أقل من المتوسط هذا الربيع، ودرجات حرارة أعلى من المعتاد. 

ع.ش/ خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Ein Mann trägt ein Mädchen auf seinem Schoß. Sie fliehen mit anderen Urlaubern vor den Waldbränden auf Rhodos

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    المغادرة على عجل

    يحمي أب نفسه وابنته من حرائق الغابات التي اندلعت في رودوس منذ أيام. تم إجلاء حوالي 30 ألف شخص، وتم نقل أكثر من 2000 منهم، بمن فيهم العديد من السياح، بواسطة سفن من الشواطئ. وكان على بعضهم السير على الأقدام، لأن بعض الطرق قد انقطعت وأغلقت جزئيًا بسبب النيران.

  • Griechenland I Waldbrände

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    الهروب من النيران

    تطلبت عمليات إجلاء الآلاف من الناس تضحيات كبيرة من السياح وجهودًا هائلة من رجال الإطفاء. وصرح محافظ رودوس جورجيوس هادجيماركوس للقناة اليونانية "سكاي تي في" بأن بعض الطرق لم تعد متاحة بسبب النيران، ويجب إيواء السياح وبعض السكان المحليين مؤقتًا في صالات الرياضة ومباني المدارس وقاعات المؤتمرات في الفنادق.

  • Griechenland | Waldbrände auf Rhodos

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    سحب الدخان تغطي السماء

    الحريق الكبير في جزيرة رودوس مستمر منذ عدة أيام، وقد اندلع في جبل في وسط الجزيرة. ويشارك في مكافحة الحريق خمس طائرات هليكوبتر وحوالي 200 رجل إطفاء. لا تزال نهاية للحريق غير معروفة حتى الآن. وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس لقناة "سكاي تي في": إنه ليس حريقًا سينتهي غدًا أو بعد غد.

  • Ein Helikopter löscht mit einer Wasserladung einen Waldbrand im Gebiet von Agia Sotiras

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    الماء لغابات متفحمة

    ليس فقط في رودوس تجتاح الحرائق الغابات. موجة الحر الشديد مع درجات حرارة تتجاوز 44 درجة مئوية، أدت إلى نشوب حرائق غابات في جميع أنحاء اليونان. والمنطقة الأكثر تأثرًا هي منطقة أجيا سوتيراس في بلدية تاناجرا بالقرب من أثينا، حيث تقوم هذه المروحية بإلقاء حمولتها من الماء لإطفاء الحريق. وسبق أن دُمرت المنطقة في حرائق كبيرة عام 2007.

  • Griechenland Waldbrand nahe Athen

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    قافلة محبي الخيول

    ليس البشر فقط يفرون من نيران الحرائق، بل يجب إخلاء الحيوانات أيضًا. في 17 من يوليو/ تموز تعرضت مزرعة لتربية الخيول في كاليفيا بالقرب من أثينا للحريق. وتقود الموظفات الخيول في قافلة خارج منطقة الخطر وتحمين أنفسهن بأقنعة للوجه من السحب السامة.

  • Waldbrände in der Provinz Hatay in der Türkei

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    الزلزال المدمر ثم الحرائق

    ليس فقط في اليونان بل في جميع أنحاء أوروبا تؤدي موجة الحر الشديد هذا الصيف إلى اندلاع حرائق الغابات، حتى في تركيا. حيث ذكرت وكالة الأناضول التركية أن عدد حرائق الغابات في 18 يوليو/ تموز بلغ 19 حريقًا في جميع أنحاء البلاد. وقد تأثرت بذلك منطقة هاتاي أيضا، والتي كانت قد تعرضت لزلزال مدمر في فبراير/ شباط من هذا العام.

  • Männer beobachten Waldbrand auf La Palma

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    سحب الرماد تغطي السماء

    حتى جزيرة لا بالما الإسبانية تعاني من وضع حرج للغاية. فقط قبل عام تقريباً في 19 سبتمبر/ أيلول 2022 ثار بركان هناك. ابتلعت تدفقات الحمم 4000 مبنى و350 هكتارًا من الحقول. والآن تتصاعد سحب الرماد مرة أخرى ـ هذه المرة تشتعل الغابة. ودُمر ما يقرب من 3000 هكتار من الأراضي. ومع ذلك تمت السيطرة في الأثناء على الحرائق.

  • Feuerwehrmänner stehen auf einem Truck in der Nähe von Fort St. John in British Columbia in Kanada und beobachten Waldbrände

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    دق ناقوس الخطر في كندا

    تشتعل الغابات أيضًا خارج أوروبا. في كندا اندلعت حرائق الغابات في آن واحد في جميع المقاطعات في الفترة ما بين مارس/ آذار ويوليو/ تموز. وحتى 22 يوليو اندلع 4498 حريقًا مدمرًا في مساحة تقدر بحوالي 113 ألف كيلومتر مربع. وتم إجلاء نحو 155 ألف شخص حتى 8 يوليو، وهي أكبر عملية إجلاء تم تسجيلها في كندا.

  • Smog über Philadelphia, USA, verursacht durch Rauchschwaden der Waldbrände in Kanada

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    ضباب الدخان يجتاز الحدود

    انتقلت سحب دخان حرائق الغابات في كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ففي مدينة فيلادلفيا غطت غيوم الدخان السماء لعدة أيام (صورة). وفي نيويورك غطى الدخان الكثيف تمثال الحرية. وتجاوزت السحب الداكنة المحيط الأطلسي ووصلت إلى البرتغال. وآثار تلك السحب الدخانية وصلت حتى المانيا، وخاصة في ولاية زارلاند.

  • Deutschland Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Mecklenburg-Vorpommern Lübtheen

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    الجحيم في موقع تدريب للجيش

    تندلع النيران من حين لآخر في ألمانيا أيضًا. وقد شب حريق في منتصف يونيو/ حزيران في غابة بمنطقة لوبتهين في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن، التي كانت موقعا لتدريب القوات العسكرية. وبفضل تحسين التدابير الوقائية تم إطفاء الحريق بسرعة هذه المرة، بالمقارنة مع عام 2019 عندما شب أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد. بلغت المساحة المدمرة من الغابات هذه المرة 100 هكتار، وقبل أربع سنوات بلغت المساحة المدمرة 1000 هكتار.


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