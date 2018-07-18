 ارتفاع عدد المنتسبين للتيار السلفي المتشدد جنوب ألمانيا | أخبار | DW | 22.07.2018

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أخبار

ارتفاع عدد المنتسبين للتيار السلفي المتشدد جنوب ألمانيا

مسؤول من الاستخبارات الداخلية الألمانية يكشف عن زيادة في عدد المنتمين إلى الحركات السفلية في ولاية بادن-فوتنبرغ، في ارتفاع يسري على باقي الولايات الألمانية، وفق الأرقام الرسمية.

Deutschland Kundgebung von Salafisten und Gegendemonstration | VERPIXELT (picture alliance/dpa/C. Jaspersen)

 

كشف هربرت لاندولين مولر، خبير الإسلام السياسي بالمكتب المحلي لحماية الدستور بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي غرب ألمانيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه في ولايته وحدها وصل عدد المنتسبين إلى التيار السلفي المتشدد إلى نحو 950 شخص.

ومقارنة بالعام الماضي، كان العدد مستقرا عند 750 شخصا. وقال مولر في مدينة شتوتغارت: "الأعداد تزيد في الأساس لأننا نحصل على مزيد من الإشارات الصادرة من المواطنين، وبذلك تتكشف المنطقة المظلمة".

يشار إلى أن المشهد السلفي تنامى بشكل كبير في ألمانيا خلال الخمسة أعوام الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الاتحادية في نيسان/أبريل الماضي، ينتمي نحو 11 ألف شخص على مستوى ألمانيا لهذا التيار، أي ضعف ما كان عليه في عام 2013.

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مسائية DW: السلفية في ألمانيا - خلفيات تناميها

مختارات

تواجه السلطات الألمانية صعوبات جدية فيما يخص ترحيل أشخاص من المشهد السلفي، مصنفين بالخطرين من قبل الأجهزة الأمنية. وفي الكثير من الحالات يمنع القانون الألماني ترحيل مثل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، خوفا من تعرضهم للتعذيب. (06.06.2018)

يُفترض أن 11 ألفاً من السلفيين يعيشون في ألمانيا. وبعد هزيمة تنظيم "داعش" لن يعد الإسلام الراديكالي ينمو بقوة في ألمانيا، حسب رأي الباحث في العلوم الإسلامية ميشاييل كيفر، في حديثه مع DW حول واقع السلفيين بألمانيا. (07.04.2018)

ويعيش نحو ثلاثة آلاف سلفي في ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا، من بينهم 832 يعتقد أن لديهم استعداد لاستخدام العنف، وهناك أكثر من 250 شخصا منهم مصنفين على أنهم خطرون أمنيا، بحسب الاستخبارات الداخلية بألمانيا.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، ارتفع عدد المصنفين على أنهم خطرون أمنيا في ولاية بادن-فورتمبرغ من 60 شخصا تقريبا في العام الماضي إلى نحو مئة شخص.

يشار إلى أن الخطرين أمنيا هم الأشخاص الذين تتوقع السلطات الأمنية أن يقوموا بشن هجمات.

وكأمثلة لولايات ألمانية أخرى، تعتبر الاستخبارات الألمانية أن هناك 880 شخصا حاليا في ولاية ساكسونيا السفلى ينتمون للتيار السلفي. وفي ولاية بريمن- معقل الإسلاميين- ارتفع عدد السلفيين في عام 2017 إلى نحو 500 شخص.

و.ب/ي.ب (د ب أ) 

 

مختارات

السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

يبدو المشهد السلفي في ألمانيا في صور مختلفة، فهو يضم العديد من المتطرفين المستعدين للقيام بأعمال عنف. كما يستغل هؤلاء كل فرصة لنشر مواقفهم المتشددة، من خلال القيام بأنشطة أو تظاهرات لجذب الشباب للتنظيمات المتطرفة. (21.12.2016)  

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مسائية DW: السلفية في ألمانيا - خلفيات تناميها  

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