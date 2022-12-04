 ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين | DW الأخبار | DW | 20.12.2022

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DW الأخبار

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين

ارتفعت أعداد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين وبخاصة في العاصمة بكين. وتحاول السلات احتواء الأعداد المتزايدة وتوفير اماكن اضافية للعلاج في عيادات ومستشفيات مؤقتة وتوفير الأدوية.

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