ارتفاع طفيف في شعبية أحزاب حكومة ميركل قبل انتخابات محلية

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا في ألمانيا حدوث ارتفاع طفيف في شعبية تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريكين في الائتلاف الحاكم في برلين. يأتي ذلك قبل يوم من الانتخابات البرلمانية المهمة في ولايتي سكسونيا وبراندنبورغ غداً الأحد (الأول من أيلول/ سبتمبر 2019).

وأوضحت نتائج استطلاع معهد فورسا ارتفاع نسبة تأييد تحالف ميركل والحزب الاشتراكي إلى 27% للمحافظين وإلى 15% للاشتراكيين، وذلك بارتفاع بمقدار نقطة واحدة لكل حزب مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، تراجعت نسبة تأييد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وحزب اليسار بمقدار نقطة لكل حزب ليحصل "البديل" على 12% واليسار على 7%.

ولم يطرأ تغيير على شعبية الخضر حيث ظلت عند 23% وكذلك الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) الذي حصل على 9%. وتراجعت نسبة الأشخاص غير الراغبين في المشاركة في الانتخابات أو الذين لم يحسموا اختيارهم بعد، إلى 19% بانخفاض بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي.

وثمة حالة من الترقب لانتخابات غد الأحد، ولاسيما في ظل التوقعات بتحقيق حزب "البديل" الشعبوي تقدما جديدا ما يمكن أن يوجد حالة من الاستقطاب والحشد بين الناخبين.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا)