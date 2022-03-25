ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت"

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ارتفاع ضغط الدم من أكبر المخاطر التي يتعرض لها القلب والدورة الدموية، وهو يعرض القلب أو الكلى أو العينين على المدى الطويل لخطر كبير، ويمكن أن يتسبب أيضًا في السكتة الدماغية. ارتفاع ضغط الدم غير مرتبط بظهور أعراض، لذا فهو يسمى أيضًا "القاتل الصامت".
يصوم البعض لتأدية فريضة دينية ويصوم آخرون للحصول على قوام جميل. فيما يلجأ البعض للصوم المتقطع لأنه مفيد للتخفيف من آثار بعض الأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم. ولكن هل هذا كل شيء؟
أظهرت دراسة أن كل ألماني يأكل في المتوسط ما يقارب 16.3 كيلوغراماً من الموز في العام. وهناك عدة فوائد لهذه الفاكهة اللذيذة ليس فقط على الجسم، بل وعلى الحالة المزاجية.
تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى إتلاف جدران الأوعية الدموية ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعاً؟ وما هي الأغذية التي تسبب ذلك؟
يستخدم عقار الفياغرا للمساعدة في التخلص من الضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي ، والذي يشير إلى ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، لكن باحثين أخذوا العقار في اتجاه آخر قد يمثل باب أمل لمرضى الزهايمر حول العالم.
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