صحتك بين يديك

ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت"

ارتفاع ضغط الدم من أكبر المخاطر التي يتعرض لها القلب والدورة الدموية، وهو يعرض القلب أو الكلى أو العينين على المدى الطويل لخطر كبير، ويمكن أن يتسبب أيضًا في السكتة الدماغية. ارتفاع ضغط الدم غير مرتبط بظهور أعراض، لذا فهو يسمى أيضًا "القاتل الصامت".