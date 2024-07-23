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سياسةإثيوبيا

ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية في إثيوبيا

٢٣ يوليو ٢٠٢٤

أعلنت السلطات المحلية ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في منطقة جوفا بولاية جنوب إثيوبيا إلى 229 قتيلا على الأقل، ما عدا الجرحى. ولا يزال الكثير غيرهم في عداد المفقودين.

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انهيارات أرضية في اثيوبيا
وقع انهيار أرضي ثان ودفن أشخاصا كانوا يحاولون إنقاذ ناجينصورة من: Gofa Zone Government Communication Affairs Department

قال مسؤول بحكومة إثيوبيا، الثلاثاء (23 تموز/يوليو 2024)، إن عدد قتلى الانهيارين الأرضيين في جنوب البلاد ارتفع إلى 229، ولم يستبعد احتمال ارتفاع العدد مع استمرار البحث عن ناجين وضحايا لليوم الثاني.

وذكر مسؤولون أن انهيارا أرضيا دفن أشخاصا في منطقة جوفا بولاية جنوب إثيوبيا، ثم وقع انهيار أرضي ثان ودفن آخرين كانوا يحاولون إنقاذ ناجين صباح أمس الاثنين.

وقال ماركوس ميليسي رئيس الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في منطقة جوفا لرويترز عبر الهاتف "لا يزال البحث مستمرا وهناك جثث لم يتم انتشالها بعد".

وقال مسؤول أمس الاثنين إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم من بينهم أطفال وأفراد شرطة. وأظهرت لقطات نشرتها الإدارة المحلية أشخاصا يجري انتشالهم بالمجارف والأيدي.

وقال ميسيكير ميتيكو، مدير منطقة جوفا: "عدد القتلى ارتفع بعد أن حوصر الأشخاص الذين حضروا للإنقاذ... إنه حادث مؤسف جدا".

وقال رئيس الوزراء أبي أحمد إنه يشعر بحزن عميق بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح، وإن مسؤولين اتحاديين أُرسلوا إلى المنطقة للحد من تأثير الكارثة.

وكتب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "نتضامن بشدة مع شعب وحكومة إثيوبيا في وقت تستمر فيه جهود الإنقاذ للعثور على المفقودين ومساعدة النازحين".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وهو إثيوبي، إنه يفكر في جميع الأسر المتضررة، وأنه تم إرسال فريق من المنظمة لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة.

خ.س/ف.ي (رويترز، أ ف ب)

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