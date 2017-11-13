ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا وسط تحذيرات من تسونامي

ذكر روزادي سايوتي، سكرتير إدارة مقاطعة نوسا تينغارا الغربية في إندونيسيا اليوم (الاثنين السادس من أغسطس م آب 2018) لشبكة "مترو تي في" التليفزيونية إن 142 شخصا لقوا حتفهم جراء زلزال أمس الأحد. وتعتبر لومبوك جزءا من مقاطعة نوسا تينغارا الغربية. وهذا ثاني زلزال يضرب الجزيرة السياحية في أسبوع حيث تسبب ضربة الأسبوع الماضي في مقتل 20 شخصا.

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن آلاف الأشخاص نزحوا بعد أن تضررت آلاف المنازل والمباني الأخرى جراء الزلزال. وتابع نوجروهو أن "هذا تقرير أولي ... من المرجح أن يزيد عدد الضحايا لأن تقييم الأضرار مازال مستمرا". وأشار إلى إن مناطق "نورث لومبوك" و"إيست لومبوك" والعاصمة الإقليمية "ماتارام" كانت الأكثر تضررا مضيفا أن "معظم الضحايا لقوا حتفهم على الفور بعد تعرضهم لحطام المباني المنهارة". وأوضح نوجروهو أن انقطاع الكهرباء والاتصالات تسببا في عرقلة عمليات البحث عن المزيد من الضحايا.

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وضرب زلزال يوم الأحد الجزيرة بعد مرور أسبوع فقط من حدوث زلزال أضعف قليلا تسبب في 20 حالة وفاة في الجزيرة السياحية. وضرب الزلزال الجزيرة مساء الأحد، وكان مركزه على بعد 18 كيلومترا شمال شرق منطقة نورث لومبوك بالجزيرة وعلى عمق 15 كيلومترا. وقال ديديك سانتوسو وهو من سكان العاصمة الاقليمية ماتارام "كنا نقيم صلاة العشاء عندما بدأت الارض تهتز بعنف وكنا نظن ان المسجد على وشك الانهيار." وصدر تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال، لكن تم رفع التحذير بعد أن سجلت وكالة الجيوفيزياء والأرصاد الجوية الإندونيسية موجات محدودة على الساحل بارتفاع نحو 13 سنتيمترا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مصابي الزلزال أثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات. وقال نجمول أخيار، رئيس منطقة "نورث لومبوك"، لمحطة "مترو تي.في" الاخبارية التلفزيونية إن عدد القتلى في كل قرية يتراوح من خمسة إلى 15 قتيلا "لذا نتوقع أن يرتفع عدد الضحايا." وأكد نوجروهو أن فرق الإنقاذ أجلت نحو 1000 سائح محلي وأجنبي من منتجع جزر جيلي قبالة لومبوك، مؤكدا عدم وجود خسائر في الأرواح بين السياح في تلك المنطقة رغم ورود تقارير عن وقوع أضرار. وشعر سكان جزيرة بالي المجاورة والجزء الشرقي من مقاطعة جاوة الشرقية بالزلزال.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم مجموعة جزر أندمان الهندية القريبة من الجرف القاري بين الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية، غالبا ما تتعرض للزلازل البحرية والبرية نتيجة الضغوط التكتونية.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم تشكل سبع صفيحات قارية سطح الكرة الأرضية، وحيثما تتصادم هذه الصفيحات هناك يوجد خطر الزلازل. ففي نيبال تلتقي الصفيحة الأوراسية بالهندية، وتصادم هاتين الصفيحتين أدى إلى حدوث زلزال نبيال يوم السبت (25 نيسان/ أبريل). وهناك سبع مناطق في العالم هي الأكثر تعرضا لخطر الزلازل.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم وصلت شدة زلزال نيبال 7,8 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى تدمير جزء كبير من العاصمة كتماندو ومقتل حوالي 10 آلاف شخص حسب رئيس وزراء نيبال.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم في الحادي عشر من مارس/ ىذار 2011 تعرضت اليابان لأكبر كارثة بعد الحرب العالمية، حين ضرب زلزال مدينة فوكوشيما وسبب تسونامي أودى بحياة 18537 شخصا، وأصاب مفاعل فوكوشيما النووي بأضرار تسببت في إطلاق إشعاعات نووية خطيرة.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم منطقة يونان الواقعة جنوب غربي الصين معروفة بطبيعتها الساحرة وزلازلها، حيث أنها تقع شمالي الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم أوروبا أيضا معرضة لخطر الزلازل، فعام 2009 قتل 300 شخص وشرد عشرات الآلاف حين ضرب زلزال مدينة لاكويلا الواقعة وسط إيطاليا.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم جسر البوابة الذهبية الذي هو شعار مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، معرض أيضا للدمار نتيجة خطر الزلازل، حيث يقول العلماء أن المدينة معرضة لزلزال مثل الذي وقع عام 1906.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم مدينة فالديفيا الساحرة الواقعة جنوبي تشيلي لم تعد تذكر بالزلزال المدمر الذي ضرب عام 1960 سواحل تشيلي ودمر جزء كبيرا من البنية التحتية للبلاد إذ بلغت شدته 9,5 على مقياس ريختر. لكن لا يزال خطر تعرض المنطقة لزلزال مدمر قائما، حيث تقع على الحد الفاصل بين صفيحتي أمريكا الجنوبية ونازاكا. الكاتب: ليزا دوم/ عارف جابو



وقال مسؤول في المطار إن هناك أضرارا سطحية في أجزاء من مطار ناجورا راي الدولي في بالي لكن عمليات المطار لم تتأثر. وتستضيف إندونيسيا حالياً مؤتمرين على المستوى الوزاري حول الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في بالي ولومبوك. وقال وزير الأمن الاندونيسي ويرانتو، الموجود حاليا في لومبوك مع نظرائه الإقليميين من استراليا ونيوزيلندا وميانمار، إنه تم إلغاء اجتماع حول مكافحة الإرهاب، كان من المقرر عقده اليوم الاثنين. وكان ويرانتو يقيم مأدبة عشاء ترحيبا بالوفود في فندق في ماتارام عندما وقع الزلزال.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)