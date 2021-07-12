ارتفاع حصيلة قتلى حريق بمركز عزل لمصابي كورونا بالعراق

أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار العراقية، وفاة أكثر من 36 شخصا وإصابة 5 آخرين في حادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا. وكان الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي قد صرح في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الاثنين (12 تموز/يوليو 2012)، بإن "20 حالة وفاة و5 جرحى سجلت جراء حريق مركز النقاء، وتمت السيطرة على الحريق".

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بأن 20 شخصا لقو حتفهم وأصيب العشرات جراء اندلاع النيران بداخل مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار (375) كم جنوبي بغداد. وذكر الشهود أن النيران اندلعت في مستشفى الإمام الحسين جراء انفجار اسطوانة أوكسجين، مما تسبب بارتفاع النيران التي التهمت أجزاء من مركز العزل حيث سارعت الأجهزة الأمنية والطبية إلى إنقاذ الراقدين فيما لايزال آخرون محاصرين.

وأوضح الشهود أن الحريق التهم جناحا في المستشفى يضم 70سريرا للمصابين بفيروس كورونا. وقال مراسل لرويترز في الموقع إن الأطقم الطبية نقلت الجثث المتفحمة من المستشفى.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مسؤولين بوزارة الصحة قولهم إن عمليات البحث تواصلت في مستشفى الحسين بعد السيطرة على الحريق. وذكرت مصادر صحية أن حصيلة القتلى قد ترتفع إذ لا يزال كثير من المرضى مفقودين.

ز.أ.ب/أ.ح (رويترز، د ب أ)