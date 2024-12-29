ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا

أفادت السلطات في كوريا الجنوبية بمقتل 151 شخصا على الأقل عقب هبوط طائرة ركاب انزلقت على المدرج وانفجرت وسط كرة من اللهب بعد اصطدامها بجدار في مطار موان الدولي غرب البلاد، بينما تمّ إنقاذ شخصين فقط.

ارتفعت حصيلة قتلى تحطّم الطائرة في كوريا الجنوبية أثناء هبوطها في مطار موان في جنوب غرب البلاد اليوم الأحد (29 ديسمبر/كانون الأول) إلى 151 شخصا، حسبما أفادت مديرية الإطفاء في بيان، بينما تمّ إنقاذ شخصين فقط وتضاءلت الآمال في العثور على المزيد من الناجين.

وقالت المديرية الوطنية للإطفاء في بيان "حتى الآن، تمّ إنقاذ شخصين وتأكدت وفاة 151 شخصا"، فيما تستمرّ عمليات البحث والإنقاذ في مطار موان الدولي حيث تجمّع أقرباء الضحايا.

وكانت سلطات كوريا الجنوبية قد أفادت في وقت سابق أن 120 شخصا على الأقل قتلوا في حادث تحطم طائرة بوينغ 737-8AS.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولي مكافحة الإطفاء قولهم إن الطائرة انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي.

وكانت الرحلة تابعة لخطوط "غيغو إير" تقل 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم، وكانت قادمة من بانكوك. وقال مسؤول بإدارة الإطفاء لرويترز إنه جرى انتشال الكثير من الجثث فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل الإعلام المحلية الطائرة ذات المحركين وهي تنزلق على المدرج دون وجود عجلات هبوط ثم اصطدمت بجدار لتتحول إلى كرة من اللهب والحطام.

وأظهرت صور أخرى دخانا يتصاعد من الطائرة وألسنة اللهب تلتهم أجزاء منها، فيما قالت إدارة الإطفاء إنها تمكنت من إخماد النيران بعد 43 دقيقة عقب إرسال نحو 80 رجل إطفاء إلى الموقع.

ونقلت وكالة يونهاب عن سلطات المطار قولها إن عطلا في عجلات الهبوط أو ربما الاصطدام بطيور كان السبب وراء الحادث أو ربما بسبب رداءة الطقس. وذكرت وزارة النقل أن الركاب كان بينهم اثنان من تايلاند والباقي يُعتقد أنهم من كوريا الجنوبية.

وقدمت كلا من بوينغ و "غيغو إير" اعتذارا عن الحادث حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة إن دعم عائلات الضحايا يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.

وقالت وكالة يونهاب إنه تم إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية في مطار موان.

م ف/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)