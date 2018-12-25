ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات السودان والبشير يشكل "لجنة تحقيق"

فيما أعلن حزب الأمة القومي السوداني المعارض في بيان اليوم الثلاثاء (أول يناير/ كانون الثاني 2019) سقوط 45 قتيلا و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات بالسودان. ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الرئيس عمر البشير أصدر الثلاثاء "قراراً جمهورياً بتكوين لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم" للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة، التي هزت البلاد.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية. وقُتل 19 شخصاً على الأقل وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها الخرطوم في أعقاب قرار حكومي برفع سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة. لكن منظمة العفو الدولية أفادت أن 37 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات. وقالت سارة جاكسون، نائبة مدير برنامج شرق أفريقيا والبحيرات العظمى والقرن الأفريقي: "حقيقة استخدام قوات الأمن للقوة المميتة بشكل عشوائي ضد المحتجين العزل هو أمر مروع للغاية".

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض

وفي بيان لأمانة حزب الأمة المعارض، أوردته صحيفة (سودان تايمز) اليوم أفاد بأن عدد المعتقلين بلغ أكثر من ألفين شخص.

وأعلن الحزب"دعمه اللامحدود لأي حراك شعبـي، ومشاركته فيه والتزامه بالوحدة التنسيقية لقـوى التغيير". ومن جهته أعلن تجمع "المهنيين السودانيين" النقابي اليوم الثلاثاء عن تنظيم تجمع ومسيرة أخرى في قلب العاصمة الخرطوم، خلال أيام معدودة.

وقال مصدر من تجمع المهنيين لموقع (باج نيوز) الإلكتروني السوداني اليوم إنهم "يعملون بتنسيق تام وتفاهم مع بعضهم في اختيار وتحديد موعد آخر لتنظيم احتجاج ثالث على مقربة من شارع القصر".

وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبان ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المسيرات حتى الآن بينما اعتقل عناصر الأمن عدة قادة من المعارضة وناشطين في حملة أمنية استهدفت الأشخاص المشتبه بتنظيمهم الاحتجاجات.

ويواجه السودان أزمة في النقد الأجنبي وسط ارتفاع معدلات التضخم رغم رفع واشنطن منذ تشرين الأول/اكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي المفروض عليه. وتبلغ نسبة التضخم حاليا 70 بالمئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني وسط نقص في الخبز والوقود في عدة مدن.

وأفاد مصدر سوداني بتلقي الحكومة السودانية "دعماً كبيراً من دول عربية ودول كبرى". وقال المصدر لصحيفة (السوداني) في عددها اليوم الثلاثاء إن "الدعم عبارة عن وقود وقمح، يكفي البلاد لعدة أشهر، سيتم الإعلان عنه قريباً".

كما وقعت وزارة المالية السودانية، اتفاقاً مع أصحاب المطاحن، لتوفير مائة ألف جوال دقيق يومياً لتوزيعها على جميع الولايات. وأعلن وزير الدولة بوزارة المالية مسلم أحمد الأمير عن زيادة حجم الدعم المالي للخبز، مؤكدا "التزام الدولة بتوفير الدقيق" و"عدم وجود أي اتجاه لرفع الدعم عن سلعة الخبز".

ص.ش/م.س (أ ف ب، د ب أ)