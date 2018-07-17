 ارتفاع حصيلة غرق مركبي مهاجرين متجهين لليمن | أخبار | DW | 30.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ارتفاع حصيلة غرق مركبي مهاجرين متجهين لليمن

كالمستجير من الرمضاء بالنار، هذه هي حال المهاجرين الفارين من الصومال وإثيوبيا ودول إفريقية أخرى إلى اليمن، الذي يشهد بدوره حربا وكارثة إنسانية. فقد ارتفعت حصيلة غرق مركبي مهاجرين قبالة جيبوتي كانا متجهين لليمن لـ43 شخصا.

Afrika Dschibuti Boote mit Migranten gekentert (Getty Images/AFP)

تواصلت عمليات البحث الأربعاء (30 كانون الثاني/ يناير 2019) قبالة سواحل جيبوتي غداة غرق مركبين محملين بالمهاجرين الذين قضى العديد منهم، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين. وقال لاليني فيراسيمي، الذي يترأس بعثة منظمة الهجرة الدولية في جيبوتي لوكالة فرانس برس إن الحصيلة ارتفعت إلى 43 قتيلا.

وغرق الزورقان اللذان كانا محملين بأكثر من طاقتهما، وسط بحر هائج، بعد ثلاثين دقيقة على انطلاقهما من بلدة غودوريا الواقعة في الساحل الشمالي الشرقي لجيبوتي. وكانا متجهين إلى اليمن.

ولم يعرف العدد الإجمالي للركاب، فيما قدّر أحد الناجين عدد ركاب الزورق الذي كان على متنه بـ130 شخصاً، لكنه لم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق الثاني، كما أوضحت منظمة الهجرة الدولية، معربة عن تخوفها من أن تسجل حصيلة القتلى مزيدا من الارتفاع.

كالمستجير من الرمضاء بالنار!

مختارات

يعتقد خبير في شؤون الهجرة أن على ألمانيا أن تتبع أحد أنظمة البت بطلبات اللجوء في سويسرا أو هولندا، مشيراً إلى أن عدداً أقل من المهاجرين سيطلبون اللجوء في ألمانيا إذا كان النظام أسرع وأكثر كفاءة. (21.10.2018)

أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على أهمية جهود المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في مكافحة الهجرة غير القانونية على نطاق العالم بأسره مشيرة إلى مهمة المنظمة الدولية الرامية إلى خلق ظروف هجرة قانونية. (11.10.2018)

وعبر مضيق باب المندب، الذي يفصل جيبوتي عن اليمن، تمر سفن محملة بالمهاجرين في الاتجاهين: مراكب تنقل مهاجرين فارين من الحرب في اليمن، ومراكب تحمل مهاجرين أفارقة بحثاً عن عمل في شبه الجزيرة العربية عبر طريق يمر شمال اليمن.

وأوضحت المنظمة أن جيبوتي تحولت إلى مسار رئيسي للهجرة، حيث يستخدمها الآلاف من المهاجرين غير النظاميين كدولة مقصد ونقطة عبور في رحلتهم إلى شبه الجزيرة العربية. وقد لقي أكثر من 700 مهاجر حتفهم خلال السنوات الخمس الماضية أثناء توجههم في رحلات بالقوارب من منطقة القرن الإفريقي إلى اليمن، وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

وفي عام 2018 وحده، غرق 30 مهاجراً على الأقل من الصومال وإثيوبيا كانوا يحاولون الوصول إلى جيبوتي عندما انقلب مركبهم قبالة سواحل اليمن. وقيل أن المهاجرين تعرضوا لإطلاق نار. وفي آب/أغسطس 2017، قضى عشرات المهاجرين من الصومال وإثيوبيا كانوا على متن مركبين متجهين إلى اليمن، بعدما رمى بهم مهربون في البحر.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية في تقرير جديد أن "عدد الواصلين إلى اليمن قد ازداد بطريقة متواصلة منذ 2012، على رغم النزاع والعنف السائدين فيه". وفي 2017، وصل حوالى 100 الف مهاجر إلى اليمن. لكن بعضا منهم يعود من حيث أتى بسبب الحرب والأزمة الإنسانية.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • Migration in der Dunkelheit Insel Kos syrische Flüchtlinge

    مهاجرون انتهى بهم "الحلم" إلى قاع البحر

    في حادث مأساوي قبالة السواحل الليبية، انتشلت قوات خفر السواحل الليبية نهاية الأسبوع الحالي أكثر من 110 جثة معظمها من الأطفال، فيما لا يزال هناك عشرات المفقودين، إثر غرق زورق يعتقد أنه كان يقل حوالي 400 مهاجر.

  • default

    مهاجرون انتهى بهم "الحلم" إلى قاع البحر

    في الخامس من آب/أغسطس 2015، أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية فقدان أكثر من مائتي مهاجر بعد غرق زورق صيد مكتظ بالمهاجرين السريين إلى أوروبا.

  • default

    مهاجرون انتهى بهم "الحلم" إلى قاع البحر

    رغم أن معظم حالات المهاجرين السريين تحدث في البحر، لكن صدمة العثور على شاحنة مليئة بجثث أكثر من سبعين مهاجرا في النمسا في 27 أغسطس/آب سلط الضوء على الخطر الذي يواجه أولئك الذين ينجحون في العبور إلى جنوب أوروبا، لكنهم يعتمدون على عصابات تهريب لنقلهم شمالا نحو دول أكثر غنى كألمانيا.

  • default

    مهاجرون انتهى بهم "الحلم" إلى قاع البحر

    في 28 أغسطس/آب تم انتشال حوالي 200 جثة من البحر المتوسط بعد غرق قاربين كانا في طريقهما إلى أوروبا وعلى متنهما قرابة 500 مهاجر قبالة السواحل الليبية لمدينة زوارة. كان القارب الأول يحمل نحو 50 شخصا على متنه، أما القارب الثاني، فقد كان يقل 400 مهاجر على الأقل.

  • default

    مهاجرون انتهى بهم "الحلم" إلى قاع البحر

    في أبريل/ نيسان، ذكرت هيئة إنقاذ الطفولة أن نحو 400 مهاجر لاقوا حتفهم عندما غرقت سفينة استقلوها من ليبيا محاولين الوصول إلى إيطاليا. وقالت الهيئة إن 550 مهاجرا كانوا على متن السفينة عندما غرقت بعد 24 ساعة من إبحارها من الساحل الليبي، وذلك وفقا لما ذكره نحو 150 من الناجين.

  • default

    مهاجرون انتهى بهم "الحلم" إلى قاع البحر

    بدأ العام الجديد بمأساة فقدان أكثر من ثلاثمائة شخص في فبراير/شباط 2015 في البحر المتوسط، بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، كانوا على متن أربعة قوراب مطاطية. وروى ثمانون شخصاً تم إنقاذهم آنذاك كيف غادروا ليبيا على متن قوارب مطاطية وظلوا في البحر عدة أيام بدون غذاء ولا ماء.

    الكاتب: إعداد سمر حنين


مختارات

مهاجرون انتهى بهم "الحلم" إلى قاع البحر  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

والدة قاصر مفقود تتحدث عن مخاطر الهجرة السرية إلى إسبانيا  

مواضيع ذات صلة

Migranten in Spanien gerettet

إسبانيا تتجاوز إيطاليا في عدد المهاجرين الواصلين إليها 17.07.2018

كما سبق وأن توقعت منظمة الهجرة الدولية، فإن إسبانيا باتت بالفعل الوجهة المفضلة لطالبي اللجوء والمهاجرين. فقد أعلنت المنظمة أن إسبانيا تجاوزت إيطاليا في عدد المهاجرين الواصلين إليها بحرا منذ مطلع العام الحالي.

Libyen - Flüchtlinge werden vor der Küste Libyens gerettet

منظمة: مهربون يتسببون بغرق عشرات المهاجرين قرب اليمن 09.08.2017

في كارثة إنسانية جديدة وهذه المرة قبالة اليمن، غرق العشرات من المهاجرين الأفارقة معظمهم شباب. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن المهربين تسببوا في هذه الكارثة بعد أن أجبروا 120 مهاجرا صوماليا وإثيوبيا على القفز في البحر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  