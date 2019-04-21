 ارتفاع حصيلة ضحايا سريلانكا وواشنطن تحذر من هجمات جديدة | أخبار | DW | 22.04.2019

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أخبار

ارتفاع حصيلة ضحايا سريلانكا وواشنطن تحذر من هجمات جديدة

ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق فخمة في سريلانكا، في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية. فيما تحذر واشنطن من هجمات جديدة وحديث عن معلومات سابقة لدى الشرطة تحذر من وقوع تفجيرات.

Pakistan, Peshawar: Gedenken an die Opfer von den Explosionen in Sri Lanka (picture-alliance/dpa/M. Sajjad)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير معدل بشأن السفر إن "جماعات إرهابية" تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا، وأضافت أن "إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يذكر أو دون إنذار على الإطلاق ". وقالت إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية ومحطات وسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى.

مختارات

شهدت سريلانكا أعنف اعتداءات إرهابية في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات. واستهدفت الاعتداءات فنادق فخمة وثلاث كنائس حيث أقيمت قداديس بمناسبة عيد الفصح ما أسفر عن مقتل أكثر من مائي شخص بينهم 35 أجنبيا. (21.04.2019)

نعى زعماء مختلف دول العالم ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت فنادق فارهة وكنائس في سريلانكا، في عيد الفصح. وأجمع قادة العالم وزعماؤه الروحيون سلسلة التفجيرات الدموية التي استهدفت كنائس وفنادق بأقوى العبارات. (21.04.2019)

وتقول وكالة فرانس برس إنها اطلعت على وثائق تكشف أن قائد شرطة سريلانكا أصدر قبل عشرة أيام مذكرة إلى قادة الشرطة، تحذر من أن انتحاريين يخططون لاستهداف "كنائس كبيرة". وكتب في مذكرته التحذيرية أن "وكالة استخبارات أجنبية أبلغتنا أن (جماعة التوحيد الوطنية) تخطط لشن هجمات انتحارية تستهدف كنائس بارزة ومفوضية الهند العليا في كولومبو". وكانت السلطات اتهمت هذه المجموعة المسلمة المتطرفة في سريلانكا العام الماضي بتخريب تماثيل بوذية.

 وأكد رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي أن "المعلومات كانت متوفرة" حول هجمات محتملة ويجري تحقيق لمعرفة سبب "عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

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تفجيرات إرهابية تحصد العشرات في عيد القيامة بسريلانكا

من جهة أخرى أعلن ناطق باسم الشرطة السريلانكية اليوم الاثنين (22 نيسان/ أبريل) عن حصيلة جديدة لضحايا تفجيرات أحد الفصح وقال طالبا عدم كشف هويته إن "الحصيلة بلغت حوالى 290 قتيلاً و500 جريح". وجاءت تصريحات الناطق بعد بضع ساعات من الإعلان عن تفكيك قنبلة في المطار الرئيسي للعاصمة كولومبو.

 وفي وقت مبكر من اليوم، تم رفع منع التجول الذي فرض أمس الأحد بعد الاعتداءات، وعادت الحركة العادية إلى شوارع مدينة نيغومبو، لكن لا زال هناك وجود أمني كبير حيث استهدف أحد التفجيرات المدمرة كنيسة سان سيباستيان فيها.

 ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات. لكن الشرطة قالت إنها أوقفت 24 شخصا. وذكرت الحكومة في وقت سابق أن المحققين سيدققون في ما إذا كان للمهاجمين "صلات في الخارج".

 ووقعت ستة انفجارات متتالية، ثم انفجاران آخران بعد ساعتين. ونفذ انتحاريان اثنين من هذه التفجيرات على الأقل، كان أحدهما يقف في صف زبائن مطعم فندق ينتظرون دورهم لتناول الفطور.

وتشهد سريلانكا منذ عقود نزاعات اتنية ودينية، من بينها نزاع استمر 37 عاما مع المتمردين التاميل تلاه في السنوات الأخير مواجهات بين البوذيين والمسلمين.

ع.ج/م.س( رويترز، أ ف ب )

  • Ägypten nach Anschlag auf Kirche inTanta (Reuters/M. Abd el Ghany)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    ألم وحسرة لفقدان قريب في التفجير الإرهابي الذي نفذ صباح الأحد في كنيسة مار جرجس بطنطا أثناء حضور المؤمنين بكثافة في قداس"أحد الشعانين" في بداية "أسبوع الآلام" الذي يسبق عيد الفصح الذي يحتفل به المسيحيون الأقباط.

  • Ägypten Anschlag auf Christen in Tanta (picture-alliance/dpa/AP/N. El-Mofty)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    تعرضت كنيسة مار جرجس في طنطا لتفجير خلال قداس"أحد الشعانين" الذي يحتفل به المسيحيون الأقباط. وسقط عشرات القتلى والجرحى في التفجير الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

  • Ägypten Anschlag in Tanta (Reuters/M. Abd El Ghany)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    مسعفوون ينقلون أحد ضحايا التفجير بكنيسة مار جرجس في طنطا ..وسط صدمة وذهول الحاضرين

  • Ägypten Anschlag auf Christen in Tanta (picture-alliance/dpa/AP/N. El-Mofty)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    رجل يجلس على كنبة أمام كنيسة مار جرجس في طانطا إثر التفجير الدموي الذي هز الكنيسة في اثناء قداس أحد (الشعانين)

  • Ägypten Anschlag (Reuters/M. Abd el Ghany)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    قريب لأحد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع أثناء حضور المؤمنين لقداس "أحد الشعانين" في كنيسة مار جرجس

  • Ägypten Anschlag auf Christen in Tanta (Getty Images/AFP/Stringer)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    فريق الطب الشرعي أثناء جمع الأدلة من مكان الاعتداء داخل الكنيسة في طنطا المدينة الواقعة في دلتا النيل.

  • Ägypten Anschlag (picture-alliance/AP Photo/A. Hatem)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    زوار الكنيسة وأقارب ضحايا التفجير يحتشدون أمام مبنى الكنيسة الذي تعرض للتفجير

  • Ägypten Anschlag (Picture-alliance/AP/A. Hatem)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    يغص مبنى كنيسة مار جرجس في طنطا بالزوار وأقارب الضحايا. وجود عدد كبير من المؤمنين الذين حضروا قداسا جعل حصيلة الإعتداء الإرهابي مرتفعة.

  • Ägypten weiterer Anschlag auf Kopten in Alexandria (Reuters/Str)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    زوار وشهود عيان يقفون على آثار التفجير الدامي الذي وقع أمام كنيسة مار مرقس بمنطقة محطة الرمل، وهي الكنيسة الرئيسية للأقباط في الإسكندرية.

  • Ägypten weiterer Anschlag auf Kopten in Alexandria (Reuters/Str)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    حصيلة ضحايا إعتداء الاسكندرية في ارتفاع بسبب وجود مصابين في حالات خطيرة، حسب السلطات المصرية المختصة

  • Ägypten nach Anschlag auf Kirche inTanta (Reuters/M. Abd el Ghany)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    كنيسة مار جرجس التي تعرضت لإعتداء إرهابي الأحد هي كبرى دور العبادة للمسيحيين الأقباط بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.

  • Vatikan Zeremonie zur Ernennung neuer Kardinäle (Reuters/S. Rellandini)

    يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

    أدان البابا الفتكيان فرنسيس الإعتداء الارهابي على كنيستين في مصر وعبر عن تعازيه العميقة "لأخي قداسة البابا تواضروس الثاني وللكنيسة القبطية ولكل الأمة المصرية". ويأتي استهداف كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية بمحافظة الاسكندرية قبل ثلاثة أسابيع على زيارة البابا فرنسيس إلى مصر. إعداد: م/س


مختارات

يوم أحد دام في مصر - الإرهاب يضرب في قلب كنائس الأقباط

"أحد الشعانين"، أو أحد السعف، الذي يسبق عيد الفصح، كان داميا في مصر. كنيستان للأقباط في طنطا والإسكندرية تعرضتا لتفجيرات إرهابية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، وحصيلة القتلى مرشحة للإرتفاع في ظل وجود حالات إصاباتهم خطيرة (09.04.2017)  

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