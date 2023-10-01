ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مأساوي في ملهى ليلي بمرسية الإسبانية

ارتفعت حصيلة القتلى الذين قضوا صباح الأحد (الأول من أكتوبر/ تشرين أول) جراء حريق في ملهى ليلي بجنوب شرق إسبانيا، إلى 11 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات، مؤكدة أن العدد ليس نهائيا مع تواصل أعمال البحث.

وأوردت الشرطة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "انتشر خبراء الشرطة العلمية والقضائية في ملهى مدينة مرسية حيث اندلع حريق فجر الأحد لإجراء التحقيقات. حتى الآن، ثمة 11 قتيلا". وأكدت بلدية المدينة الحصيلة الجديدة، مشيرة الى أنها غير نهائية.

واندلع الحريق في نحو الساعة السادسة صباحا (0400 بتوقيت غرينتش) ولم يتم إخماده إلا بعد نحو ثلاث ساعات.

وقالت إدارة الطوارئ على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن الحريق اندلع في الساعات الأولى من اليوم الأحد في ملهى تياتر بمنطقة أتالاياس الواقعة على أطراف مرسية.

وأظهر مقطع مصور نشر على حساب إدارة الطوارئ في مرسية على إكس فرق الإطفاء وهي تحاول السيطرة على ألسنة اللهب داخل الملهى الليلي كما أظهر المقطع السطح وقد دمرت النيران جزءا منه.

وكتب خوسيه بايستا رئيس البلدية على إكس "ارتفع عدد القتلى داخل الملهى الليلي". وتابع إن العديد من الأشخاص قد لا يزالون في عداد المفقودين. وأضاف العمدة أن سبب الحريق لم يعرف بعد.

وقارئيس البلدية لقناة 24 ساعة الإخبارية بالتلفزيون الإسباني "نحن مكلومون"، وأضاف أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أشخاص في عداد المفقودين. وأضاف أن الحريق اندلع في حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وتمت السيطرة عليه. وذكر أن هناك من يتلقون العلاج في المستشفى جراء استنشاق الدخان.

ع.أ.ج/ م س (د ب ا، أ ف ب)