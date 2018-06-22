ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في اليونان إلى 50 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا إلى 50 قتيلا بعد العثور على 26 جثة أخرى، وفقا لما ذكره الصليب الأحمر ومسؤول محلي صباح اليوم (الثلاثاء 24 يوليو/ تموز 2018). وتم العثور على 26 جثة بالقرب من بلدة رافينا، وفقا للعاملين في الصليب الأحمر ونائب رئيس المنطقة جرجوس كوكليك.

وكانت محطة (إي.آر.تي) الإذاعية الحكومية افادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن 24 شخصا قد قتلوا جراء الحريق. وأصيب أكثر من 150 شخصا بجراح في رافينا، من بينهم العديد في حالة حرجة. وتسبب الحريق في تدمير حي ماتي بالكامل تقريبا.

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وبواسطة قوارب مطاطية صغيرة، أنقذ الصيادون وخفر السواحل أكثر من 700 شخص من الشواطئ والنتوءات الصخرية بعد أن لجأوا إليها خوفا من النيران. وقضى الآلاف من الأشخاص الليلة في سياراتهم أو في قاعات رياضية أو في الهواء الطلق. وتمت السيطرة على معظم الحرائق خلال الليل بعد أن هدأت قوة الرياح، كما شاركت طائرات ومروحيات في إخماد ألسنة اللهب عند الفجر. وقال متحدث باسم جهاز الاطفاء للتلفزيون الحكومي "نأمل في إطفاء الحرائق اليوم".

وأعلنت حالة الطوارئ في منطقة العاصمة أثينا وقطع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس زيارة إلى البوسنة والهرسك عائدا إلى اليونان. وأشار إلى أن بعض الحرائق ربما تكون قد بدأت بفعل فاعل. وقالت الاذاعة الحكومية اليونانية إن تسيبراس أمر بمساعدة إضافية من إدارات مكافحة الحرائق وخدمات الطوارئ في المناطق المجاورة كما طلب مساعدة من الجيش.

ح.ز/ ص.ش (د.ب.أ / أ.ف.ب)