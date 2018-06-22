 ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في اليونان إلى 50 شخصا | أخبار | DW | 24.07.2018

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أخبار

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في اليونان إلى 50 شخصا

قُتل ما لا يقل عن خمسين شخصا جراء حرائق اجتاحت منذ الاثنين محيط العاصمة اليونانية أثينا، وفق ما أكدته مصادر حكومية. وحوصر معظم الضحايا داخل منازلهم أو سياراتهم جراء النيران شرق العاصمة.

Griechenland Waldbrände | Kineta (Getty Images/AFP/V. Gache)

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا إلى 50 قتيلا بعد العثور على 26 جثة أخرى، وفقا لما ذكره الصليب الأحمر ومسؤول محلي صباح اليوم (الثلاثاء 24 يوليو/ تموز 2018). وتم العثور على 26 جثة بالقرب من بلدة رافينا، وفقا للعاملين في الصليب الأحمر ونائب رئيس المنطقة جرجوس كوكليك.

وكانت محطة (إي.آر.تي) الإذاعية الحكومية افادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن 24 شخصا قد قتلوا جراء الحريق. وأصيب أكثر من 150 شخصا بجراح في رافينا، من بينهم العديد في حالة حرجة. وتسبب الحريق في تدمير حي ماتي بالكامل تقريبا.

 

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حرائق الغابات في السويد

 

وبواسطة قوارب مطاطية صغيرة، أنقذ الصيادون وخفر السواحل أكثر من 700 شخص من الشواطئ والنتوءات الصخرية بعد أن لجأوا إليها خوفا من النيران. وقضى الآلاف من الأشخاص الليلة في سياراتهم أو في قاعات رياضية أو في الهواء الطلق. وتمت السيطرة على معظم الحرائق خلال الليل بعد أن هدأت قوة الرياح، كما شاركت طائرات ومروحيات في إخماد ألسنة اللهب عند الفجر. وقال متحدث باسم جهاز الاطفاء للتلفزيون الحكومي "نأمل في إطفاء الحرائق اليوم".

وأعلنت حالة الطوارئ في منطقة العاصمة أثينا وقطع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس زيارة إلى البوسنة والهرسك عائدا إلى اليونان. وأشار إلى أن بعض الحرائق ربما تكون قد بدأت بفعل فاعل. وقالت الاذاعة الحكومية اليونانية إن تسيبراس أمر بمساعدة إضافية من إدارات مكافحة الحرائق وخدمات الطوارئ في المناطق المجاورة كما طلب مساعدة من الجيش.

 

ح.ز/ ص.ش (د.ب.أ / أ.ف.ب)

 

  • Painting of a dike breaking (Rijksmuseum Amsterdam)

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

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  • Painting of a cityscape partiall in ruins (The National Gallery, London/John Henderson Bequest, 1879)

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    إغبرت فان دير بول: ديلفت بعد الانفجار 1654

    تظهر اللوحة المشهد العام في مدينة ديلفت الهولندية بعد انفجار أحد متاجر البارود هناك. أدى التفجير إلى تدمير ما يقرب من ربع المدينة ومقتل آلاف الأشخاص. عُرف هذا الحدث باسم The Delft Thunderclap، وفي لوحة فان دير بول، تظهر الأشجار المحروقة والبيوت المدمرة الخاوية وآثار احتراق المدينة. ليست تلك هي اللوحة الوحيدة لفان دير بول، وإنما قدم 20 لوحة أخرى من قماش الكانفاه تتناول الكارثة من نفس المنظور.

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    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

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  • Painting of the eruption of a volcano, with lots of smoke Foto: Daniel Martin

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    ثورة بركان ومقتل بليني (1813)

    الفنان الفرنسي بيير هنري دي فالنسيان (1750-1819)، كان أيضاً مفتوناً بجبل ڤيزوڤ. قام الفنان برسم ثوران جبل ڤيزوڤ عام 79 ميلادية، والذي كان واحدًا من أكثر الثورات البركانية كارثية وتدميراً في التاريخ الأوروبي. وفي الصورة يظهر شخصان، أحدهما ضابط روماني، يقدم المساعدة للمؤرخ التاريخي بليني الأكبر الذي توفي هناك، وتظهر في الخلفية المباني المنهارة والدخان المتصاعد من فوهة البركان في مشهدٍ مروعٍ.

  • Painting of huge, towering ice floes . © Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Elke Walford

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    كاسبر ديفيد فريدريك وبحر الجليد

    عاش الفنان الألماني كاسبار ديفيد فريدريش (1774-1840) أحد أشد فصول الشتاء على نهر إلبه في الفترة ما بين عامي 1820 و 1821، إذ شهد وجود قطع ضخمة من الجليد تتكون في البحار ذلك الوقت. ورسم الفنان الألماني العديد من اللوحات التي تظهر تلك الظاهرة الطبيعية النادرة. وكانت لوحة بحر الجليد هي الأولى في تلك السلسلة. وفي اللوحة، تظهر مدى ضخامة تلك القطع الجليدية لدرجة لا تظهر معها السفينة المحطمة على اليمين.

  • Painting of fields in the foreground, a city with billowing smoke in the background as the sun rises © Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Elke Walford

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    كاسبار ديفيد فريدريش .. "حرائق نويبراندنبورغ"

    تحمل تلك اللوحة التي صممها الفنان الألماني كاسبر ديفيد فريدريش عنوان "حرائق نويبراندنبورغ". وفي اللوحة تظهر مدينة نويبراندنبورغ الألمانية تحترق ويتصاعد الدخان من إحدى الكنائس. ربما كان فريدريش يشير إلى حرائق مدينة نويبراندنبورغ التي وقعت قبل وقته، في 1631 و1676 و 1737.

  • Painting of men wiorking in the foreground, and smoke over the city in the background © Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Elke Walford

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    جاكوب غينسلر: هامبورغ بعد حريق 1842

    تعتبر لوحة جاكوب غينسلر (1808-1845) بعنوان "هامبورغ بعد حريق عام 1842" عملاً فنياً هاماً يصور النيران المُدمِرة في مدينة هامبورغ الشمالية الألمانية. تهيمن الأطلال والدخان على خلفية اللوحة فيما يقوم بعض العمال بإعادة بناء المدينة المُدمَرة.

  • Painting of a burning ship at sea © Stiftung Deutsches Historisches Museum, Berlin / A. Psille

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    بيرتهولد بوتنر: غرق سفينة المهاجرين 1858

    في عام 1858 غرقت سفينة المهاجرين النمساوية في المحيط الأطلسي بعد اندلاع حريق بها من هامبورغ إلى نيويورك. نجا من الحادثة 89 شخصاً من أصل 545 راكباً. صور الفنان الألماني النمساوي يوهان كارل بيرتهولد بوتنر (1821-1881) الحادثة في لوحة رسمها في نفس العام الذي وقعت فيه الكارثة.

  • Painting of the ocean in a storm, and a shipwreck © Foto: Gérard Blot / Agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais des Champs Elysées

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    يوجين إيزابي حطام سفينة 1823

    رسم الفنان الفرنسي يوجين إيزابي (1803-1886) لوحة فنية ضخمة تبلغ مساحتها (2 × 3.4 أمتار)، لغرق سفينة أخرى عام 1823، وذلك بعد سنوات عديدة من وقوع تلك الكارثة البحرية. وفي الصورة تظهر محاولات البحارة مقاومة الأمواج في العاصفة الشديدة التي تسببت في ضياع قوارب النجاة وسط المياه. ويعتبر التفاعل بين أمواج البحر الوحشية المظلمة وبين السحب السوداء الغاضبة، هو أحد العناصر الأساسية في اللوحة.

  • roofs of houses surrounded by floodwaters . © Courtesy the artist and Galerie Anita Beckers, Frankfurt a.M.

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    كوتا إزاوا: فيضان 2011

    لطالما كانت الفيضانات من الكوارث المفزعة منذ قرون وحتى الآن. قام الفنان الألماني كوتا إيزاوا مصمم برامج الرسوم المتحركة، بتصميم لوحة بعنوان "فيضان 2011". الصورة المصممة على شكل غرافيك تظهر الفيضان الذي وقع في ولاية جورجيا الأمريكية عام 2011. استخدم إيزاوا تصميم "فيكتور" لرسم اللوحة، بالإضافة إلى رسومات محددة من حيث النقاط ثنائية الأبعاد، لخلق لوحة فنية تكنولوجية حديثة.

  • From a bird's eye perspective, flooded areas, with trees and roofs peeking out of the water ©Sammlung M.E. Rijnveld, Rotterdam

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    أولفرت دين أوتر و"سلسلة لا تنتهي أبدا" 2011

    تعتبر تلك اللوحة التي قدمها الفنان البرتغالي أولفرت دين أوتر، هي جزء من سلسلة لوحات تناول فيها الكثير من الكوارث الطبيعية التي واجهها العالم والتي سلطت وسائل الإعلام الضوء عليها. يواصل الفنان، الذي يعيش في هولندا، إضافة المزيد إلى ما أطلق عليه "سلسلة لا تنتهي أبدا" والتي يشير إليها على أنها "كتالوغ للجمال بدون سلام“. ألكساندرا موليكن/ س.م


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الانفجارات البركانية والبحار الهائجة وحتى الفيضانات، كلها كوارث طبيعية تجذب انتباه البشر وفضولهم. متحف كونستهاله بألمانيا يسلط الضوء على أهم أبرز الكوارث الطبيعية عبر العصور من خلال عرض ما يقرب من 200 لوحة فنيه. (04.07.2018)  

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