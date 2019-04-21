ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى أكثر من 100 قتيل

في أحدث حصيلة لضحايا التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح اليوم الأحد (21 أبريل/ نيسان)، ذكرت مصادر طبية أن عدد القتلى ارتفع إلى 137 قتيلا، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصادر أمنية أن عدد القتلى بلغ 100 قتيلا.

من جانبها قالت وكالة رويترز إن التفجيرات أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة أكثر من 400 آخرين.

وأفادت الشرطة أن ستة انفجارات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأحصت السلطات حتى الآن 45 قتيلا بينهم تسعة أجانب في العاصمة كولومبو و67 في نيغومبو إلى الشمال و25 في باتيكالوا في شرق البلاد.

وجاء في نداء بالإنكليزية نشرته كنيسة سان سيباستيان في نيغومبو في صفحتها على فيسبوك، "اعتداء على كنيستنا، نرجوكم أن تاتوا لمساعدتنا إن كان أفراد من عائلتكم فيها".

ولم يرد إعلان عن المسؤولية في دولة شهدت حربا لعقود مع الانفصاليين التاميل حتى عام 2009 كانت تفجيرات القنابل خلالها أمرا شائعا.

ودعا رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينغ إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في مقره في وقت لاحق اليوم. وقال في تغريدة "أدين بشدة الهجمات الجبانة على شعبنا اليوم. أدعو كل المواطنين في سريلانكا إلى البقاء موحدين وأقوياء خلال هذه

المحنة المأساوية". وأضاف رئيس الوزراء السريلانكي: "أرجوكم تجنبوا نشر التقارير غير المؤكدة والتكهنات. الحكومة تتخذ خطوات فورية لاحتواء الموقف".



ع.ج.م/ ع.خ (أ ف ب، دب أ، رويترز)