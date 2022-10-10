ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي واجتماع أزمة لمجموعة السبع

تعقد القوى المنضوية في مجموعة السبع اجتماع أزمة اليوم الثلاثاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) لمناقشة القصف الروسي الأخير على أوكرانيا، يتوقع بأن تشدد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خلاله على ضرورة "عدم التراجع قيد أنملة" عن دعم كييف.

ويأتي الاجتماع غداة إطلاق روسيا وابلا من الصواريخ ضربت العاصمة الأوكرانية لأول مرة منذ أشهر، بينما حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو من أن بلاده "لا يمكن ترهيبها".

وأطلقت روسيا أكثر من 80 صاروخا علىمدن في أنحاء أوكرانيا الاثنين، بحسب كييف، في رد واضح على الانفجار الذي دمّر جسرا رئيسيا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دمتيرو كوليبا بأن الضربات كشفت "اليأس" الذي تعاني منه موسكو بعدما تعرّضت لسلسلة انتكاسات عسكرية، بينما حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رد "شديد" على أي هجمات أخرى.

ميدانيا أعلنت أوكرانيا الثلاثاء بأن 19 شخصا على الأقل قتلوا وجرح أكثر من مئة نتيجة الضربات الروسية على مختلف أنحاء البلاد قبل يوم. وأفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية على فيسبوك "بحسب المعلومات الأولية، قتل 19 شخصا وأصيب 105 بجروح".

وذكرت أجهزة الطوارئ في وقت سابق بأن الحصيلة بلغت 14 قتيلا و97 جريحا. وانقطعت الطاقة عن أكثر من 300 منطقة في أنحاء أوكرانيا بعد الهجمات، وفق أجهزة الطوارئ.

كما أفاد المصدر نفسه بأن روسيا نفّذت صباح الثلاثاء ضربة استهدفت زابوريجيا، المدينة الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في منطقة أعلنت موسكو ضمها. وقالت أجهزة الطوارئ إن 12 صاروخا من طراز إس-300 استهدف بنى تحتية "مدنية"، ما أسفر عن سقوط قتيل في المدينة التي تعرّضت لسلسة هجمات روسية على مدى الأسبوع الفائت.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قد أكد في تصريحات إن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية.

وأضاف ريابكوف الثلاثاء في تصريحات لوكالة سبوتنيك: "تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا، إنها تحاول جعل الأمر يبدو كما لو أن بلادنا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل".

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وأشار إلى أن الوثيقة الخاصة بأساسيات سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي، والتي تمت الموافقة عليها بمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدد بوضوح شروط تطبيقها.

ووفقًا للوثيقة، تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة "تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية لمهاجمة أراضي روسيا أو حلفائها، واستخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل على أراضي روسيا وحلفائها".

وأضاف أن الأمر يشمل أيضا "تهديد العدو للمنشآت الهامة في الدولة أو المنشآت العسكرية الهامة، والتي سيؤدي فشلها إلى تعطيل رد القوات النووية. كذلك العدوان على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية والذي يجعل وجود الدولة في حد ذاته مهددا".

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ومن المقرر أن يجتمع زيلينسكي مع قادة دول مجموعة السبع عبر الفيديو الثلاثاء لمناقشة الهجمات الروسية الأخيرة.

وأعلن مكتب تراس بأن رئيسة الوزراء البريطانية ستستغل الاتصال "لحض القادة الآخرين على البقاء على المسار".

ويتوقع أن تقول إن "الدعم الدولي الكبير لكفاح أوكرانيا يتناقض بشكل صارخ مع عزلة روسيا في الساحة الدولية".

بدوره، أفاد الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفان هيبسترايت الصحافيين الاثنين بأن المستشار الألماني أولاف شولتس تحدّث هاتفيا مع زيلينسكي وأكد له "تضامن ألمانيا وباقي دول مجموعة السبع" مع أوكرانيا.

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)