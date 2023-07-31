 ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في باكستان .. وتنظيم داعش يتبناه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.07.2023

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ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في باكستان .. وتنظيم داعش يتبناه

ارتفعت حصيلة تفجير انتحاري استهدف تجمّعا حزبيا الأحد، شمال غربي باكستان، إلى 54 قتيلا ونحو 200 جريح.جاء ذلك وفق ما أعلنت الشرطة الباكستانية في بيان، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجار.

انفجار في باكستان

تشيع قتلى الانفجار وسط غضب شعبي كبير

أعلن تنظيم "داعش" عبر حسابه على تطبيق تليغرام، اليوم الاثنين (31 يوليو/ تموز)، مسؤوليته عن تفجير انتحاري أمس الأحد استهدف تجمعا سياسيا في منطقة خيبر بختونخوا، شمال غرب باكستان.

وارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا سياسيا في شمال غرب باكستان الأحد الى 54 قتيلا، نحو نصفهم قاصرون، وفق ما أفادت الشرطة الإثنين. وقال المسؤول الكبير في دائرة مكافحة الإرهاب شوكت عباس لفرانس برس إن "الحصيلة باتت 54 قتيلا"، موضحا أن 23 منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. وأكد مساعد مفوض الإقليم أنور الحق الحصيلة.

وأجرت الشرطة الباكستانية الاثنين بحثاً دقيقاً بين الأنقاض التي خلّفهاتفجير انتحاري، خلال تجمّع سياسي لحزب إسلامي متشدد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار حزب جمعية علماء الإسلام، يتجمعّون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.

وقال فضل أمان، الذي كان بالقرب من الخيمة عندما انفجرت القنبلة، لوكالة فرانس برس، "رأيت مشهداً مدمّراً، جثثاً مبعثرة على الأرض، وكان الناس يصرخون طلباً للمساعدة".

وقع الهجوم على بعد 45 كيلومتراً فقط من الحدود الأفغانية، في منطقة يتصاعد فيها التشدّد منذ استعادة طالبان السلطة في كابول في العام 2021. ومن المتوقع أن يتم حلّ الجمعية الوطنية في باكستان في غضون الأسابيع المقبلة قبيل انتخابات مرتقبة في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر، بينما تستعد الأحزاب السياسية للقيام بحملاتها الانتخابية.

من جهته، وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الهجوم الانتحاري بأنّه "محاولة لإضعاف الديموقراطية".

وقال النائب الإقليمي للمفتش العام لمكافحة الإرهاب سهيل خالد لوكالة فرانس برس، إنّ الانتحاري استخدم نحو 40 كيلوغراماً من المتفجرات المتصلة بكرات حديد صغيرة لإحداث مجزرة كبيرة.

من جهة أخرى، أثار الانفجار مخاوف من دخول باكستانفي فترة انتخابات دامية بعد أشهر من الفوضى السياسية التي نجمت عن إطاحة عمران خان كرئيس للوزراء في نيسان/أبريل من العام الماضي.

بدأ زعيم الحزب فضل الرحمن نشاطه السياسي كرجل دين متشدد لكنه عمل على تلطيف صورته العامة خلال السنوات التالية سعيا لإبرام تحالفات مع أحزاب علمانية من سائر الأطياف. وكان قد عمل في الماضي كوسيط في المحادثات بين الحكومة وحركة طالبان باكستان، منافس تنظيم الدولة الإسلامية.

العام الماضي، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجمات عنيفة استهدفت علماء دين مرتبطين بالحزب الذي يمتلك شبكة كبيرة جداً من المساجد والمدارس الدينية في شمال وغرب البلاد.

ويتهم التنظيم الجهادي جمعية علماء الإسلام بالنفاق لكونها مجموعة دينية إسلامية دعمت حكومات متعاقبة والجيش. وبينما لم يحصل حزب جمعية علماء الإسلام على أكثر من عشرة مقاعد أو نحو ذلك في البرلمان، إلّا أنّه يمكن أن يؤدي دوراً حاسماً في أي ائتلاف، في ظلّ قدرته على حشد عشرات الآلاف من طلاب المدارس الدينية، ما يمنحه وزناً ثقيلاً.

وقالت صحيفة "فجر" (Dawn) في افتتاحيتها الاثنين، "من المهم التفكير في سبب تعرّض أعضاء حزب سياسي ذي ميول دينية لمثل هذا العنف الوحشي".

وأضافت الصحيفة "مهما كانت النظرة المحافِظة بشدّة التي يحملها حزب جمعية علماء الإسلام إلى العالم، فقد اختار التنافس على السلطة والعمل ضمن المعايير التي حدّدها دستور باكستان".

وتشهد باكستان زيادة كبيرة في عدد الهجمات منذ عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستانالمجاورة عام 2021.

ع.أ.ج/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)

  • Refugee camp in Delhi during partition of India (picture alliance/dpa/United Archives/WHA)

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    ولادة دولتين

    في عام 1947، تم تقسيم "الهند البريطانية" إلى دولتين- الهند وباكستان. وكان مؤسس باكستان محمد علي جناح وحزب الرابطة الإسلامية في الهند قد طالبا باستقلال ذاتي للمناطق ذات الأغلبية المسلمة في الهند غير المقسمة، وفي وقت لاحق بدولة منفصلة للمسلمين. اعتقد جناح أن الهندوس والمسلمين لا يمكنهما الاستمرار في العيش معاً، لأنهما كانا يمثلان "أمتان" مختلفتان تماماً.

  • Destruction in a shopping street in Lahore (picture alliance/dpa/AP Images)

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    شلال الدم

    وكان للتقسيم تبعات وخيمة، إذ بدأت عقب ولادة الهند وباكستان، أعمال شغب جماعية عنيفة في العديد من المناطق الغربية، معظمها في منطقة البنجاب، الواقعة بين الهند وباكستان. ويقول المؤرخون إن أكثر من مليون شخص لقوا حتفهم في الاشتباكات، كما هاجر الملايين من الأراضي الهندية إلى باكستان ومن الجانب الباكستاني إلى الهند.

  • Indian Sikh troops in Kashmir (picture alliance/dpa/AP Photo/M. Desfor)

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    حرب 1948

    وقد اشتبكت الهند وباكستان حول كشمير بعد استقلالهما. وكان زعيم هندوسي يحكم منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، لكن جناح، مؤسس باكستان، أرادها أن تكون جزءاً من الأراضي الباكستانية. قاتلت القوات الهندية والباكستانية في كشمير في عام 1948، مع سيطرة الهند على معظم أجزاء الوادي، في حين احتلت باكستان منطقة أصغر. وتواصل الهند وباكستان الاشتباك حول كشمير.

  • Mahatma Gandhi with Muhammad Ali Jinnah (AP)

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    العلاقة بين الولايات المتحد وكندا نموجاً

    ويقول بعض المؤرخين أن جناح والمهاتما غاندي أرادا إقامة علاقات ودية بين الدول المستقلة حديثاً. فعلى سبيل المثال، اعتقد جناح أن العلاقات بين الهند وباكستان يجب أن تكون مشابهة لتلك التي تربط بين الولايات المتحدة وكندا. ولكن بعد وفاته في عام 1948، تصادم خلفائه مع نيودلهي.

  • Lord Louis Mountbatten and Muhammed Ali Jinnah (picture alliance/dpa/AP Photo/M. Desfor )

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    روايات مختلفة

    إلا أن الحكومتان الهندية والباكستانية تقدمان روايات مختلفة جداً عن التقسيم. فبينما تؤكد الهند على حركة المؤتمر الوطني الهندي ضد الحكام البريطانيين - مع غاندي كمهندس رئيسي لها - تركز الكتب المدرسية الباكستانية على "صراع" ضد كل من القمع البريطاني والهندوسي. والدعاية الحكومية في كلا البلدين ترسم بعضها البعض كـ "عدو" لا يمكن الوثوق به.

  • India Kashmir protest (Picture alliance/AP Photo/D. Yasin)

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    توتر العلاقات

    وبقيت العلاقات الدبلوماسية بين الهند وباكستان متوترة طيلة العقود السبعة الماضية. وقد ساهمت قضية الارهاب الإسلاموي في توتر العلاقات بين البلدين في السنوات القليلة الماضية واتهمت نيودلهي اسلام اباد بدعم الجهاديين الاسلاميين بشن حرب في كشمير، التي تسيطر عليها الهند، كما تتهم الهند الجماعات التي تتخذ من باكستان مقراً لها بشن هجمات ارهابية على الأراضي الهندية. من جهتها تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات.

  • Cricket fans from Pakistan and India (Getty Images/S. Barbour)

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    المضي قدماً نحو تحسين العلاقات

    ويحث كثير من الشباب في كل من الهند وباكستان حكومات بلديهم على تحسين العلاقات الثنائية. ويرى المخرج الوثائقي وجاهات مالك، الذي يتخذ من إسلام آباد مقراً له، أن أفضل طريقة لتطوير العلاقات بين البلدين هي من خلال المزيد من التفاعل بين شعوبهما. وقال مالك لـDW: "التجارة والسياحة هما الطريق نحو تحسن العلاقات بالنسبة لنا. فعندما يجتمع المواطنون معا، ستحذو الدول حذوهم". الكاتب: جانينا سيمينوفا/ إيمان ملوك


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