 ارتفاع حرارة البحار والمحيطات والتلوث يزيد المخاوف من كوارث | DW الأخبار | DW | 11.02.2022

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DW الأخبار

ارتفاع حرارة البحار والمحيطات والتلوث يزيد المخاوف من كوارث

تزداد مخاوف العلماء من الارتفاع الكبير في حرارة البحار والمحيطات خلال العقود الماضية. كما يؤدي التلوث بالمخلفات البلاستيكية إلى تحول في الحياة البيئية للحيوانات والأسماك.

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