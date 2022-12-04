 ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في الصين بعد تخفيف القيود | DW الأخبار | DW | 14.12.2022

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ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في الصين بعد تخفيف القيود

حالات الاصابة بفيروس كورونا ترتفع في بكين ما أدى لعرقلة العمل الحكومي الرسمي وبقاء المواطنين في المنزل. ومع ازدياد حالات الإصابة الجديدة ارتفعت أعداد المرضى في المستشفيات مما يضع الصين في وضعية صعبة.

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