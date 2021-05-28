 ارتفاع حالات الإصابات بكوفيد في جنوب بافاريا الألمانية | DW الأخبار | DW | 06.11.2021

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DW الأخبار

ارتفاع حالات الإصابات بكوفيد في جنوب بافاريا الألمانية

ارتفعت معدلات الإصابة بكوفيد 19 في جنوب ولاية بافاريا الألمانية. كما ازدادت الضغوط على وحدات العناية المركزة مع ارتفاع حالات الإصابة. ومع فرض قيود جديدة تأمل السلطات في انخفاض المعدلات.

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