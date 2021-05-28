ارتفاع حالات الإصابات بكوفيد في جنوب بافاريا الألمانية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ارتفعت معدلات الإصابة بكوفيد 19 في جنوب ولاية بافاريا الألمانية. كما ازدادت الضغوط على وحدات العناية المركزة مع ارتفاع حالات الإصابة. ومع فرض قيود جديدة تأمل السلطات في انخفاض المعدلات.
رغم التطعيم الكبير الذي اقترب من نسبة 70 % من السكان في ألمانيا، إلّا أن معد الإصابات سجل ارتفاع قياسيا. وفيما يخشى القطاع الطبي من تضاعف الحالات في العناية المركزة، ناشدت السلطات غير المطعمين بالإسراع لتلقي اللقاح.
قفزة جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا إذ تجاوزت الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة خلال 24 ساعة. المستشارة المنتهية ولايتها ميركل تدعو للتصرف السريع وتؤكد أن الفيروس لا يكترث بالوضع السياسي الرّاهن.
بعد عام على تحول مظاهرة لمناهضي إجراءات كورونا في مدينة لايبزيغ الألمانية إلى أعمال عنف، تظاهر الآلاف مجدداً ضد "قيود كورونا" في المدينة. وأعلنت الشرطة عن وقوع إصابات وتوقيف 20 شخصاً.
بعد ميرك، شركة فايزر تقدم دواء علاجيا لمرض كوفيد 19، ليصبح هناك ثلاثة عقاقير واعدة لمعالجة هذا الفيروس القاتل، ما يعني دخول مرحلة مفصلية للقضاء على الوباء. فما هي هذه الأدوية وما هي خصائصها؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول