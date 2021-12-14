ارتفاع حاد في الالتهاب الرئوي وسوء التغذية في أفغانستان

بسبب غموض مصيرهم.. لاجئون ومهاجرون أفغان يحتجون في الإمارات

تظاهر مئات اللاجئين الأفغان في الإمارات بعد مرور عام على إجلائهم من بلادهم اعتراضاً على ما وصفوه ببطء عملية إعادة توطينهم في بلاد أخرى، فيما تقول الإمارات إنها ملتزمة بضمان أن يعيش اللاجئون بأمان وأمن وكرامة.