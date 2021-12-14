ارتفاع حاد في الالتهاب الرئوي وسوء التغذية في أفغانستان

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تزايد حالات الالتهاب الرئوي وسوء التغذية لدى الأطفال في أفغانستان مع حلول فصل الشتاء والعائلات تكافح للحصول على الطعام والتدفئة.
الحروب والكوارث الطبيعية، تكون سبباً في افتراق العائلات في جميع أنحاء العالم. الصليب الأحمر الألماني يعمل جاهداً على إيجاد المفقودين وجمع شملهم بعائلاتهم.
لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء انفجار بالقرب من مسجد يقصده أعضاء من حركة طالبان في العاصمة الأفغانية. ويقع المسجد على مقربة من المنطقة الخضراء السابقة المحصنة والتي كانت تضم العديد من السفارات.
جرى وضع متفجرات داخل منبر مسجد "حضرة زكريا" في كابول، يقول مسؤول بطالبان رفض أن يذكر اسمه. بينما تم زرع عبوات ناسفة داخل ثلاث حافلات ركاب بمزار الشريف "استهدفت أفرادا من الشيعة" فقتلت أيضا نساء وأطفالا.
تظاهر مئات اللاجئين الأفغان في الإمارات بعد مرور عام على إجلائهم من بلادهم اعتراضاً على ما وصفوه ببطء عملية إعادة توطينهم في بلاد أخرى، فيما تقول الإمارات إنها ملتزمة بضمان أن يعيش اللاجئون بأمان وأمن وكرامة.
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