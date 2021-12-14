 ارتفاع حاد في الالتهاب الرئوي وسوء التغذية في أفغانستان | DW الأخبار | DW | 30.11.2022

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DW الأخبار

ارتفاع حاد في الالتهاب الرئوي وسوء التغذية في أفغانستان

تزايد حالات الالتهاب الرئوي وسوء التغذية لدى الأطفال في أفغانستان مع حلول فصل الشتاء والعائلات تكافح للحصول على الطعام والتدفئة.

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