 ارتفاع تكاليف الطاقة يهدد صناعة الألمنيوم في المانيا | DW الأخبار | DW | 22.09.2022

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DW الأخبار

ارتفاع تكاليف الطاقة يهدد صناعة الألمنيوم في المانيا

تمر الصناعات الثقيلة في ألمانيا بأوقات عصيبة - إذ ارتفعت أسعار الكهرباء عشرة أضعاف منذ العام الماضي وبدأت المصانع الأولى في الإغلاق. فهل تستطيع القطاعات الصناعية بأكملها تحويل الإنتاج إلى مكان آخر؟

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