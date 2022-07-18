ارتفاع تكاليف الطاقة يهدد صناعة الألمنيوم في المانيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تمر الصناعات الثقيلة في ألمانيا بأوقات عصيبة - إذ ارتفعت أسعار الكهرباء عشرة أضعاف منذ العام الماضي وبدأت المصانع الأولى في الإغلاق. فهل تستطيع القطاعات الصناعية بأكملها تحويل الإنتاج إلى مكان آخر؟
تدفع أوروبا الآن ثمن الاندفاع وراء أحلام اليقظة في التعامل مع ملف الطاقة، حسب ما يذكره بيت هوكسترا السفير الأمريكي السابق لدى هولندا، في تحليل مطول، مشيراً إلى أن كل الإجراءات بعد اندلاع حرب أوكرانيا لم تتح حلّ المشكلة.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
قالت متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتس سيزور السعودية في بداية جولة تضم الإمارات وقطر. وستركز الزيارة على ألمانيا كوجهة للاستثمار، بالإضافة إلى النقاش حول أزمة الطاقة وانعكاسات غزو روسيا لأوكرانيا.
يأمل كثيرون في فتح ملف حقوق الإنسان وإيلائه الأهمية خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للسعودية. لكن على المستشار إعطاء الأولوية لأمن الطاقة وإيقاف تراجع الصادرات الألمانية إلى أغنى دولة في الشرق الأوسط.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول