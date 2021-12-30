 ارتفاع الطلب غير المتوقع على الطاقة بسبب عمليات الإغلاق، يدفع الدول إلى إعادة التفكير في مستقبل إمداداتها من الطاقة | DW الأخبار | DW | 30.12.2021

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ارتفاع الطلب غير المتوقع على الطاقة بسبب عمليات الإغلاق، يدفع الدول إلى إعادة التفكير في مستقبل إمداداتها من الطاقة

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