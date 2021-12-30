ارتفاع الطلب غير المتوقع على الطاقة بسبب عمليات الإغلاق، يدفع الدول إلى إعادة التفكير في مستقبل إمداداتها من الطاقة

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طبول الحرب تدق من جديد بين روسيا وأوكرانيا في لعبة بوكر روسية جديدة بطلها الرئيس الروسي فلادمير بوتين في تحد واضح للغرب الذي يسعى، عبر التلويح بالعقوبات، لزيادة تكلفة أي مغامرة عسكرية على غرار ما حدث في جورجيا والقرم.
تخلو وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد من أي إشارة للمنطقة المغاربية في خارطة سياسة ألمانيا الخارجية. فهل تراجعت هذه المنطقة الحساسة بالنسبة لأوروبا استراتيجيا في المنظور الألماني، وما ثقل تركة حكومة ميركل فيها؟
في زيارة قد تكون الأخيرة لها قبل ترك منصبها، استقبل الرئيس بايدن المستشارة ميركل في البيت الأبيض، لبحث ملفات خلافية كسبل التعامل مع روسيا والصين. ويسعى الزعيمان لتعزيز العلاقات التي تضررت في عهد الرئيس السابق ترامب.
عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي الواصل بين الجزائر وإسبانيا عبر المغرب هو خسارة لكل الشركاء المعنيين، خصوصا وأن القرار الجزائري يتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز العالمية وبداية فصل الشتاء في أوروبا.
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