ارتفاع الأسعار في بيرو يهدد وجود العديد من الشركات

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الناس في بيرو يشعرون بالحرب في أوكرانيا، رغم أنها بعيدة. وارتفاع الأسعار المتزايد يجعل الحياة صعبة للعديد من رواد الأعمال. وهناك حالات إفلاس متزايدة. صاحب شركة نقل يناضل من أجل حماية شركته من الإفلاس.
اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية مع حكومات الولايات على مسألة تمويل تخفيف الأعباء الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة عن كاهل المواطنين والشركات، إضافة لتخصيص بطاقة رخيصة الثمن لوسائل النقل العامة بقيمة 49 يورو شهريا.
تتعرض حكومة المستشار شولتس لانتقادات متزايدة تتهمها بالفشل في مواجهة أسعار الطاقة التي وصل ارتفاعها إلى 500 بالمائة. وترتفع أصوات منتقدة لغياب العدالة في توزيع الدعم الحكومي. كيف تبدو سياسة هذه الحكومة وإلى أي كفة تميل؟
في كفاحهم من أجل حماية المناخ وضد تدمير الطبيعة، يخاطر أناس في جميع أنحاء العالم بحياتهم. ولأن حماة البيئة يشكلون بأنشطتهم مصدر إزعاج للمافيا والتجار غير الشرعيين، لذا يتم مقاضاتهم وتهديدهم بل وحتى قتلهم.
استمرار ارتفاع الأسعار يفقر غالبية الناس حتى في دول غنية كألمانيا التي عُرفت باستقرار أسعارها على مدى عقود. وإذا كانت هذه الدول تخفف الأعباء عن مواطنيها عن طريق المساعدات السخية، فكيف تواجه الدول العربية هذه المشكلة؟
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