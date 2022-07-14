 ارتفاع الأسعار في بيرو يهدد وجود العديد من الشركات | العولمة 3000 | DW | 24.12.2022

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العولمة 3000

ارتفاع الأسعار في بيرو يهدد وجود العديد من الشركات

الناس في بيرو يشعرون بالحرب في أوكرانيا، رغم أنها بعيدة. وارتفاع الأسعار المتزايد يجعل الحياة صعبة للعديد من رواد الأعمال. وهناك حالات إفلاس متزايدة. صاحب شركة نقل يناضل من أجل حماية شركته من الإفلاس.

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