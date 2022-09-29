ارتفاع اسعار الطاقة يثقل كاهل اليونانيين والصناعات

قطر "لن تحول" شحنات الغاز من آسيا إلى أوروبا المنشغلة بأزمة الطاقة

أكدت الدوحة أنها لن تحول شحنات الغاز من آسيا إلى أوروبا هذا الشتاء، بالتزامن مع سعي بروكسل لتغيير قواعد سوق الغاز بهدف خفض الأسعار. وتقدم المفوضية الأوروبية اليوم تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة.