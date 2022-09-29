 ارتفاع اسعار الطاقة يثقل كاهل اليونانيين والصناعات | DW الأخبار | DW | 27.10.2022

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DW الأخبار

ارتفاع اسعار الطاقة يثقل كاهل اليونانيين والصناعات

ارتفعت أسعار الطاقة في اليونان بسبب الاعتماد على الغاز المسال المستورد من الخارج. وتدعم الحكومة فاتورة الكهرباء بنحو 2 مليار يورو شهريا. غير أن العبأ الأكبر يقع على الصناعة والمواطنين.

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