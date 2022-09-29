ارتفاع اسعار الطاقة يثقل كاهل اليونانيين والصناعات

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ارتفعت أسعار الطاقة في اليونان بسبب الاعتماد على الغاز المسال المستورد من الخارج. وتدعم الحكومة فاتورة الكهرباء بنحو 2 مليار يورو شهريا. غير أن العبأ الأكبر يقع على الصناعة والمواطنين.
تسبب التعافي الاقتصادي بعد عام 2020 الذي شهد تفشي جائحة كورونا في ارتفاع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على أساس سنوي بعد فترة طويلة من الانخفاض، وفق بيانات وكالة البيئة الأوروبية.
توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى "خارطة طريق" بهدف وقف ارتفاع أسعار الطاقة. المستشار الألماني أولاف شولتس أوضح أنه إذا لم يتمكن وزراء الطاقة من الاتفاق على نسخة نهائية، فستكون هناك حاجة إلى قمة جديدة لرؤساء الدول.
أكدت الدوحة أنها لن تحول شحنات الغاز من آسيا إلى أوروبا هذا الشتاء، بالتزامن مع سعي بروكسل لتغيير قواعد سوق الغاز بهدف خفض الأسعار. وتقدم المفوضية الأوروبية اليوم تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة.
اعتمد البرلمان الألماني حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو والرامية إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. ومن أجل ذلك وافق البوندستاغ على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور.
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