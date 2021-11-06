ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا يثير قلق الساسة

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نعاني ألمانيا من ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. واجتمعت المستشارة ميركل مع رؤساء حكومات الولايات لاتخاذ تدابير جديدة.وتسجل ولاية ساكسونيا أعلى معدلات الإصابة لذا فرضت قيودا مشددة وحدها.
تتجه ألمانيا نحو إقرار قواعد جديدة موحدة على الصعيد الاتحادي لمواجهة كورونا، منها فرض قاعدة "3 جي"، بينما أكدت ميركل ضرورة توفير الجرعات التعزيزية للراغبين في ذلك، وهو موضوع يدور حوله حاليا الكثير من الجدل في ألمانيا.
اتفقت أطراف الائتلاف الحكومي المحتمل بزعامة أولاف شولتس فرض قيود جديدة على غير المطعمين، من بينها عدم السماح لهم باستخدام المواصلات العامة دون تقديم اختبار كورونا سلبي، فيما سُجلت أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا.
أعلنت النمسا فرض عزل على غير المطعمين ضد كورونا أو والذين لم يتعافوا من كوفيد19، من أجل الحد من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، فيما يطالب رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية بفرض قيود مشابهة على غير الملقحين في ألمانيا.
يواجه الائتلاف الحكومي المحتمل أول أزمة في ألمانيا حتى قبل تشكيله. وأعلن شولتس المرشح لخلافة ميركل عن إجراءات جديدة منها اجتماع طارئ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لمواجهة الموجة الجديدة لكورونا في ألمانيا.
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