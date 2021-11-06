 ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا يثير قلق الساسة | مسائية DW | DW | 19.11.2021

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مسائية DW

ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا يثير قلق الساسة

نعاني ألمانيا من ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. واجتمعت المستشارة ميركل مع رؤساء حكومات الولايات لاتخاذ تدابير جديدة.وتسجل ولاية ساكسونيا أعلى معدلات الإصابة لذا فرضت قيودا مشددة وحدها.

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Migrants from the Middle East and elsewhere gather at the checkpoint Kuznitsa at the Belarus-Poland border near Grodno, Belarus, on Wednesday, Nov. 17, 2021. Some of the migrants have children with them at the border in their desperate bid to reach the EU. Most are fleeing conflict, poverty and instability in the Middle East and elsewhere. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

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HANDOUT - 18.11.2021, Berlin: Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, 3.v.l) nimmt im Bundeskanzleramt an der Ministerpräsidentenkonferenz teil. Mit ihr sitzen Olaf Scholz (SPD, l-r), geschäftsführender Bundesfinanzminister, Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, Helge Braun (CDU), Bundeskanzleramtsminister und Hendrik Wüst (CDU, r), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen im Raum. Das Treffen wurde zum Teil virtuell als Videokonferenz abgehalten. Im Zentrum der Beratungen stand die Corona-Lage. Foto: Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا.. قواعد جديدة لمواجهة كورونا وميركل تدعو لجرعات تعزيزية 18.11.2021

تتجه ألمانيا نحو إقرار قواعد جديدة موحدة على الصعيد الاتحادي لمواجهة كورونا، منها فرض قاعدة "3 جي"، بينما أكدت ميركل ضرورة توفير الجرعات التعزيزية للراغبين في ذلك، وهو موضوع يدور حوله حاليا الكثير من الجدل في ألمانيا.

15.11.21 *** Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 15.11.2021: Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 303,0. 7-Tage-Fallzahl 251.939. COVID-19-F‰lle 5.045.076. Zugang um 23.607 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 97.715. Zugang um 43 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 15 11 2021 Robert Koch Institute 7 days Incidence 303.0 7 days Number of cases 251 939 COVID 19 cases 5 045 076 Additions increased by 23 607 compared to the previous day COVID 19 deaths 97 715 Additions increased by 43 compared to the previous day

المستشار المحتمل يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء كورونا 15.11.2021

اتفقت أطراف الائتلاف الحكومي المحتمل بزعامة أولاف شولتس فرض قيود جديدة على غير المطعمين، من بينها عدم السماح لهم باستخدام المواصلات العامة دون تقديم اختبار كورونا سلبي، فيما سُجلت أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا.

14.11.2021 Austrian Chancellor Alexander Schallenberg attends a news conference in Vienna, Austria November 14, 2021. Reuters/Leonhard Foeger

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Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 11.11.2021, Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 249,1. 7-Tage-Fallzahl 207.148. COVID-19-F‰lle 4.894.250. Zugang um 50.196 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 97.198 Zugang um 235 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 11 11 2021, Robert Koch Institute 7 days Incidence 249.1 7 days Number of cases 207 148 COVID 19 cases 4 894 250 Addition of 50 196 compared to the previous day COVID 19 deaths 97 198 Addition of 235 compared to the previous day xHDx

50 ألف إصابة في ألمانيا: الحكومة المقبلة في مواجهة كورونا! 11.11.2021

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