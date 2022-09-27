 ارتفاع أعداد اللاجئين في صربيا والمجر تشدد الرقابة على حدودها | DW الأخبار | DW | 27.09.2022

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DW الأخبار

ارتفاع أعداد اللاجئين في صربيا والمجر تشدد الرقابة على حدودها

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