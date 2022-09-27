ارتفاع أعداد اللاجئين في صربيا والمجر تشدد الرقابة على حدودها

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اللاجئون يصلون إلى صربيا في طريقهم لدخول الاتحاد الاوروبي عبر المجر. رئيس الوزراء المجري يتعهد بتعزيز حرس الحدود للحيلولة دون وصول اللاجئين إلى بلاده
بعد سنوات من الإعلان عن إقفاله، ها هو طريق غرب البلقان يعود للواجهة من جديد، مع ارتفاع في أعداد التقارير التي تتحدث عن ازدياد نسبة المهاجرين الذين عبروه. بعض الدول المحاذية لذلك الطريق اتخذت مواقف صارمة ضد المهاجرين.
وعد الاتحاد الأوروبي باستقبال كل اللاجئين القادمين من أوكرانيا. فهل يعني ذلك حتى المقيمين في أوكرانيا من دول أخرى أو طلاب الجامعات من دول أفريقية مثلا؟ الاتحاد الأوروبي يوضح ذلك.
عراقي وسوري وليبي خرجوا من بلادهم التي شهدت حروباً طاحنة وتوجهوا إلى أوكرانيا، بحثا عن ملاذ آمن ومستقبل أفضل. لكنهم وجدوا أنفسهم وقد تقطعت بهم السبل عالقين وسط حرب طاحنة بين روسيا وأوكرانيا.
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا عدة دول أوروبية لتغيير نهج سياسي كانت قد اعتمدته منذ عقود طويلة. مؤخراً أعلنت فنلندا والسويد اعتزامهما تقديم ترشحهما لعضوية الحلف الأطلسي، في ضوء مخاوفهما الأمنية المتصاعدة من الطموحات الروسية.
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