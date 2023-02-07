ارتفاع أسعار النفط بعد الزلزال في تركيا...تأثير "مؤقت"؟

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على وقع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ارتفاع أسعار النفط، وتضرر العديد من موانئ النفط التركية. ما تأثير الزلازل على أسعار النفط وتوريده عبر الموانئ التركية على المدى البعيد؟
رياضيون لقوا حتفهم بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، آخرون انتُشلوا من تحت الأنقاض، البعض هرب والبعض الآخر لا يزال مصيره مجهولا. لم تسلم الرياضة من تداعيات كارثة أودت بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في حصيلة لا تزال مؤقتة.
كان الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا مدمرا بسبب مجموعة من العوامل منها توقيته وموقعه وخط صدع هادئ نسبيا منذ قرنين. خبيرة ألمانية تشرح ذلك، متحدثة عن تحرك الصفيحة التكتونية العربية باتجاه الشمال.
منذ وقوع كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع والصور التي تسرد حدة الكارثة. كما وثق نشطاء عمليات الإنقاذ وما قام به مسعفون لإخراج المتضررين من تحت الأنقاض، خصوصا بسوريا.
وسط درجات حرارة تقترب من التجمد واصلت فرق الإنقاذ بالليل وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء العمل لانتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق الإنقاذ والمساعدات من دول العالم في الوصول.
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