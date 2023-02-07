ارتفاع أسعار النفط بعد الزلزال في تركيا...تأثير "مؤقت"؟

ارتدادات زلزال تركيا وسوريا تطالُ عالم الرياضة

رياضيون لقوا حتفهم بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، آخرون انتُشلوا من تحت الأنقاض، البعض هرب والبعض الآخر لا يزال مصيره مجهولا. لم تسلم الرياضة من تداعيات كارثة أودت بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في حصيلة لا تزال مؤقتة.