 ارتفاع أسعار النفط بعد الزلزال في تركيا...تأثير "مؤقت"؟ | مسائية DW | DW | 08.02.2023

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مسائية DW

ارتفاع أسعار النفط بعد الزلزال في تركيا...تأثير "مؤقت"؟

على وقع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ارتفاع أسعار النفط، وتضرر العديد من موانئ النفط التركية. ما تأثير الزلازل على أسعار النفط وتوريده عبر الموانئ التركية على المدى البعيد؟

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Iraqi security forces process aid from Red Crescent that will be shipped on a plane of emergency relief to Syria to support victims of the deadly earthquake, at a military airbase near Baghdad International Airport in Baghdad, Iraq, February 6, 2023. REUTERS/Ahmed Saad

الجالية التركية في ألمانيا تقدم مساعدات لضحايا الزلزال بتركيا 07.02.2023

مقتل المئات في سوريا وحدها بعد أن ضرب زلزال مدمر جنوب وسط تركيا وشمال غرب سوريا وحوّل بنايات سكنية إلى ركام.

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