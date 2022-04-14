ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا

برنامج الأغذية العالمي: المجاعة تهدد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

حذر برنامج الأغذية العالمي من ازدياد عدد المهددين بالمجاعة في القرن الإفريقي إلى 22 مليون شخص بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار، وذكر أن نصف سكان إقليم تيغراي الإثيوبي بحاجة "ماسة" للغذاء بسبب الصراع هناك منذ ما يقرب من عامين.