 ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا | DW الأخبار | DW | 12.12.2022

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ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا، والمزارعون يعلقون آمالاً كبيرة على الحصول على مساعدة من بروكسل

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