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ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا، والمزارعون يعلقون آمالاً كبيرة على الحصول على مساعدة من بروكسل
رغم التخمة المالية التي يشهدها العراق تعاني غالبية المواطنين من تراجع مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار. الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني وعدت بمحاربة الفساد وتحسين مستوى حياة الناس، فهل تنجح في ذلك؟
استمرار ارتفاع الأسعار يفقر غالبية الناس حتى في دول غنية كألمانيا التي عُرفت باستقرار أسعارها على مدى عقود. وإذا كانت هذه الدول تخفف الأعباء عن مواطنيها عن طريق المساعدات السخية، فكيف تواجه الدول العربية هذه المشكلة؟
حذر برنامج الأغذية العالمي من ازدياد عدد المهددين بالمجاعة في القرن الإفريقي إلى 22 مليون شخص بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار، وذكر أن نصف سكان إقليم تيغراي الإثيوبي بحاجة "ماسة" للغذاء بسبب الصراع هناك منذ ما يقرب من عامين.
الغزو الروسي لأوكرانيا وتوقف دول عن تصدير محاصيلها من الحبوب الزراعية وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة، كلها مشاكل تهدد الأمن الغذائي في أنحاء العالم. لكن هل يمكن أن نعتمد على أغذية أخرى لها القيمة الغذائية نفسها أو أفضل؟
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