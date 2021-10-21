ارتفاع أسعار الطاقة يثقل كاهل الأوروبيين

تحليل: تبعات ارتفاع أسعار الطاقة بين النعمة والنقمة

بالنسبة للدول المُصدّرة يشكل ارتفاع أسعار الطاقة فرصة لتحقيق أكثر من هدف سد عجز الموازنة، لكن تأثير ذلك على الدول المستوردة لا يقتصر على تأجيج نار الغلاء. رغم ذلك فإن كليهما بحاجة إلى الطاقة المتجددة لأكثر من سبب.