 ارتفاع أسعار الطاقة يثقل كاهل الأوروبيين | DW الأخبار | DW | 21.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

ارتفاع أسعار الطاقة يثقل كاهل الأوروبيين

ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا ترفع فاتورة الكهرباء والغاز بالنسبة للمواطنين العاديين.

مشاهدة الفيديو 02:20

المزيد من المركز الإعلامي

كيف يثقل ارتفاع أسعار الطاقة كاهل الأوروبيين؟ 21.10.2021

اللبنانيون أمام مشكلة تأمين مادة تدفئة للشتاء 04.11.2021

خلاف أوبك متواصل.. هل من أملٍ للوساطات قبل "حرب الأسعار"؟ 13.07.2021

16.9.2021, Canberra****Australia's Prime Minister Scott Morrison, center, appears on stage with video links to Britain's Prime Minister Boris Johnson, left, and U.S. President Joe Biden at a joint press conference at Parliament House in Canberra, Thursday, Sept. 16, 2021. The leaders are announcing a security alliance that will allow for greater sharing of defense capabilities — including helping equip Australia with nuclear-powered submarines. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

مسائيةDW : تحالف "أوكوس".. تصعيد جديد ضد الصين؟ 17.09.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

epa03540765 An undated handout photograph released by the British Petroleum (BP) company on 16 January 2013 shows the gas facility in Amenas, some 1300 km southeast Algiers, Algeria. Reports on 17 January 2013 state 34 hostages were killed and 26 freed during an attack by the Algerian military on the site where Islamist gunmen were holding a group hostage, France Info radio reported. EPA/BP / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

قطع الغاز ـ من سيدفع فاتورة العواقب الجيوسياسية للقرار الجزائري؟ 03.11.2021

عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي الواصل بين الجزائر وإسبانيا عبر المغرب هو خسارة لكل الشركاء المعنيين، خصوصا وأن القرار الجزائري يتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز العالمية وبداية فصل الشتاء في أوروبا.

Sendedatum: 28.11.2021 Thema: Bau von Staudämmen am Mekong und die Auswirkung auf das Ökosystem Beschreibung: Kambodschas neue Staudämme am Mekong lassen die Fischer und Bauern auf dem Trockenen sitzen. Die Staumauern bringen zwar sauberen Strom, schaden aber Pflanzen, Fischen und Fischern massiv. Wird der Klimawandel die Situation noch verschlimmern? © tvf

أزمة المياه في كمبوديا - نهر في خطر 09.11.2021

تتسبب السدود الجديدة التي يتم بناؤها في كمبوديا على نهر "ميكونغ" في مشاكل كبيرة، حيث تؤدّي إلى جفاف موارد رزق الصيادين والمزارعين.

TO GO WITH AFP STORY BY MIGUEL SANCHEZ Lighting a domestic gas hob in Santiago, Chile, October 192, 2012. Chile needs to increase the production of energy by 8,000 MW to ensure its growth, specially in the mining sector, but finding a way compatible with the environment. AFP PHOTO/Martin BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

تحليل: تبعات ارتفاع أسعار الطاقة بين النعمة والنقمة 24.10.2021

بالنسبة للدول المُصدّرة يشكل ارتفاع أسعار الطاقة فرصة لتحقيق أكثر من هدف سد عجز الموازنة، لكن تأثير ذلك على الدول المستوردة لا يقتصر على تأجيج نار الغلاء. رغم ذلك فإن كليهما بحاجة إلى الطاقة المتجددة لأكثر من سبب.

Joe Biden (l-r), Präsident der USA, Angela Merkel (CDU), geschäftsführende Bundeskanzlerin, und Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat, nehmen an einem gemeinsamen Treffen am Rande des G20-Gipfels teil. Der zweitägige Gipfel der Gruppe der 20 ist das erste persönliche Treffen der Staats- und Regierungschefs der größten Volkswirtschaften der Welt seit Beginn der Corona-Pandemie. +++ dpa-Bildfunk +++

قمة روما.. المناخ والطاقة تحديات المرحلة لزعماء دول العشرين 31.10.2021

يواصل رؤساء دول وحكومات أهم الدول الصناعية في العالم خلال اليوم الثاني والأخير مناقشاتهم في قمة العشرين حول حماية المناخ، لكن توفير الطاقة وارتفاع الأسعار قضايا حاضرة أيضا وبقوة في المناقشات وسط مطالب لرفع الأنتاج.