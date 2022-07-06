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ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة

أسعار البنزين آخذة في الارتفاع بشكل كبير في الولايات المتحدة بعدما كانت مناسبة، مقارنة مع أوروبا. غير أن سلاسل التوريد المعطلة والحرب غيرت ذلك الآن. هنا نظرة على هذه الإشكالية في الساحل الغربي لولاية كاليفورنيا.