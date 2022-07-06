 ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة | صنع في ألمانيا | DW | 07.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة

أسعار البنزين آخذة في الارتفاع بشكل كبير في الولايات المتحدة بعدما كانت مناسبة، مقارنة مع أوروبا. غير أن سلاسل التوريد المعطلة والحرب غيرت ذلك الآن. هنا نظرة على هذه الإشكالية في الساحل الغربي لولاية كاليفورنيا.

مشاهدة الفيديو 04:33

المزيد من المركز الإعلامي

أزمة غذائية بسبب الحرب

أزمة غذائية بسبب الحرب 06.07.2022

DW Sendung Made in Germany 28.06.2022

طاقة شمسية بدلا من الزراعة: ثمن الطاقة الخضراء؟ 29.06.2022

DW Sendung Made in Germany 28.06.2022

كيف نستفيد من المحيطات دون تدميرها؟ 29.06.2022

DW Sendung Made in Germany 28.06.2022

سوق اللحوم - كيف نشأ جشع صناعة اللحوم 29.06.2022

المزيد صنع في ألمانيا

فوضى المطارات

فوضى المطارات 07.07.2022

هل يمكن استخراج البنزين من ثاني أكسيد الكربون؟

هل يمكن استخراج البنزين من ثاني أكسيد الكربون؟ 07.07.2022

ضريبة على الأرباح المفرطة!

ضريبة على الأرباح المفرطة! 07.07.2022

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - الحرب في أوكرانيا وخطر المجاعة 07.07.2022

اقرأ أيضا

07.09.2019, China, Wuhan: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, Mittte rechts) lässt sich neben Webasto-Vorstandschef Holger Engelmann (3.v.l.), bei der Betriebsbesichtigung in einem neuen Werk des deutschen Fahrzeugzulieferers Webasto, die Fertigung von Schiebedächern erklären. Merkel hält sich zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik China auf. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

"صنع في ألمانيا".. منافسة صينية شرسة للشركات الألمانية! 02.09.2021

تواجه الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو ما تعرف بـ "الأبطال الخفيون" منافسة شرسة من الشركات الصينية. ويشعر البعض بالخوف حيال ذلك، فيما يعتبر آخرون هذا الأمر فرصة للتأكيد على قوة شعار "صنع في ألمانيا".