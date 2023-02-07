ارتدادات زلزال تركيا وسوريا تطالُ عالم الرياضة

على غرار مختلف القطاعات، طالت الكارثة عالم الرياضة، فيما توقعت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء (7 فبراير/ شباط 2023) أن يصل عدد المتضرّرين إلى 23 مليونًا، نتيجة الزلزال الذي وقع فجر أمس الاثنين وبلغت قوته 7.8 درجات وكان مركزه منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق)، على مسافة 60 كيلومترًا من الحدود السورية. ومن بين أول الضحايا المعلن عن وفاتهم لاعب كرة القدم الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عامًا وابنه تاج الدين، إثر انهيار المبنى الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية.

كما توفي لاعب فريق العروبة السوري لكرة السلة في الفئات العمرية اليافع ألبير تنكجيان مع والدته بعد سقوط المبنى في حلب. وبعد أكثر من 24 ساعة على الزلزال، عُثر على لاعب كرة القدم الدولي الغاني كريستيان أتسو، المحترف في نادي هاتاي سبور التركي، على قيد الحياة وسط الأنقاض.

وقالت سفيرة غانا لدى تركيا (الثلاثاء السابع من فبراير/ شباط 2023) "لدي أخبار سارّة. تلقيت معلومات للتو من رئيس الاتحاد الغاني أن كريستيان أتسو وُجد في هاتاي". وسجل اللاعب الذي عُرف بشكل خاص في مسيرته مع نيوكاسل الانكليزي، الأحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.

ونجا زميل أتسو في هاتاي، المغربي أيوب الكعبي، بعد أن غادر منزله عندما شعر بالزلزال ونجح في الاحتماء مع عائلته، وفق ما أفاد وكيله. وأشارت تقارير الى أنه اختبأ في سيارته. وكانت مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال من أكثر الأماكن تضررًا. وأفادت تقارير الى أن 14 لاعبة من فريق هاتاي للكرة الطائرة لدى السيدات تحت الأنقاض بعد سقوط المبنى الذي تواجدن فيه. وقال رئيس النادي محمد إركين "قلوبنا مكسورة. نأمل انتشال مواطنينا من تحت الأنقاض في أسرع وقت ممكن ولاعباتنا أيضًا في القريب العاجل".

وأعلنت السلطاتالسورية والتركية الاثنين تعليق جميع النشاطات الرياضية في البلدين "حتى إشعار آخر"، قبل أن يعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الثلاثاء عن استئناف نشاطه في 17 من الشهر الحالي. وأدت هذه الكارثة الى تضامن من المؤسسات الرياضية واللاعبين من جميع أنحاء العالم.

ونقل بيان للجنة الأولمبية الدولية عن رئيسها الالماني توماس باخ قوله "قلوبنا مع جميع عائلات الرياضيين الذين لقوا حتفهم أو هؤلاء الذين تضرّروا خلال مشاركتهم في مسابقة رياضية". وتابع "أن ظروف هذه الكارثة الطبيعية مأساوية للغاية، إذ يبدو أن هناك عددًا من الرياضيين الشباب من بين الضحايا". وأردف "الحركة الأولمبية على استعداد للمساعدة بأي طريقة ممكنة، إذ يمكن للرياضة أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة بناء المجتمعات وفي مساعدة الناس في العودة الى حياتهم الطبيعية".

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم مجموعة جزر أندمان الهندية القريبة من الجرف القاري بين الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية، غالبا ما تتعرض للزلازل البحرية والبرية نتيجة الضغوط التكتونية.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم تشكل سبع صفيحات قارية سطح الكرة الأرضية، وحيثما تتصادم هذه الصفيحات هناك يوجد خطر الزلازل. ففي نيبال تلتقي الصفيحة الأوراسية بالهندية، وتصادم هاتين الصفيحتين أدى إلى حدوث زلزال نبيال يوم السبت (25 نيسان/ أبريل). وهناك سبع مناطق في العالم هي الأكثر تعرضا لخطر الزلازل.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم وصلت شدة زلزال نيبال 7,8 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى تدمير جزء كبير من العاصمة كتماندو ومقتل حوالي 10 آلاف شخص حسب رئيس وزراء نيبال.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم في الحادي عشر من مارس/ ىذار 2011 تعرضت اليابان لأكبر كارثة بعد الحرب العالمية، حين ضرب زلزال مدينة فوكوشيما وسبب تسونامي أودى بحياة 18537 شخصا، وأصاب مفاعل فوكوشيما النووي بأضرار تسببت في إطلاق إشعاعات نووية خطيرة.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم منطقة يونان الواقعة جنوب غربي الصين معروفة بطبيعتها الساحرة وزلازلها، حيث أنها تقع شمالي الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم أوروبا أيضا معرضة لخطر الزلازل، فعام 2009 قتل 300 شخص وشرد عشرات الآلاف حين ضرب زلزال مدينة لاكويلا الواقعة وسط إيطاليا.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم جسر البوابة الذهبية الذي هو شعار مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، معرض أيضا للدمار نتيجة خطر الزلازل، حيث يقول العلماء أن المدينة معرضة لزلزال مثل الذي وقع عام 1906.

المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم مدينة فالديفيا الساحرة الواقعة جنوبي تشيلي لم تعد تذكر بالزلزال المدمر الذي ضرب عام 1960 سواحل تشيلي ودمر جزء كبيرا من البنية التحتية للبلاد إذ بلغت شدته 9,5 على مقياس ريختر. لكن لا يزال خطر تعرض المنطقة لزلزال مدمر قائما، حيث تقع على الحد الفاصل بين صفيحتي أمريكا الجنوبية ونازاكا. الكاتب: ليزا دوم/ عارف جابو



وأشارت وسائل إعلام إلى وفاة ثلاثة رياضيين إيرانيين من مبتوري الأطراف وآخر كاميروني، كانوا ينافسون في تركيا. وأفادت تقارير أن حارس المرمى التركي أحمد أيوب تركسلان، الذي يلعب لنادي ملطية سبور في الدرجة الثانية، متواجد تحت الأنقاض.

هذا وتواجد لاعبون من فريق ماراسبور لكرة القدم في فندق تدمر جراء الزلزال، وفق موقع "هابر غلوبال" التركي، بالاضافة الى فريق كرة طائرة للرجال وآخر للفتيات ما دون 14 عامًا.

وأعلن بطل أولمبياد ريو 2106 في المصارعة محمد أكغول عبر حسابه على توتير "في المبنى الذي يقع فيه نادي كهرمان مرعش للمصارعة، يتواجد 30-40 من رياضيينا تحت الأنقاض. من فضلكم فلنذهب إلى نادي المصارعة لمساعدة إخواننا". ونشر لاحقًا فيديو يظهر انتشال أشخاص أَرفقه بتعليق "رفاقي من الفريق الوطني، تلاميذي أتكو وأحمد، انتشلوا من تحت الأنقاض".

وأعلن فريق إسكندرون سبور لكرة القدم أن اثنين من مدربيه لا يزالان بين المفقودين. وأعربت العديد من الأندية واللاعبين والاتحادات حول العالم عن تضامنهم مع ضحايا الكارثة والمتضررين، على غرار الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، النجم المصري بفريق ليفربول الانكليزي محمد صلاح والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي ولاعب وسط ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش وقائد منتخب سوريا عمر السومة وغيرهم.

وأطلقت الاتحادات والأندية المبادرات، على غرار حملة التبرع بالدم التي ينظمها الهلال الأحمر في ملعب بشيكتاش في إسطنبول. فيما يجمع الناديان الرئيسيان الآخران في إسطنبول، فنربخشة وغلطة سراي، المواد الغذائية والمعدات والملابس ومستلزمات النظافة للمناطق المتضررة من الزلزال. وأعلن نادي أنطاليا سبور أنه سيجعل من ملعب الفريق ومراكز التدريب مأوى للمتضررين.

ح.ز/ ص.ش (أ.ف.ب)