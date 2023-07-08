ارتباط "مقلق" بين ارتفاع درجة الحرارة وضعف البصر!

آثار ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تغير المناخ، تصل إلى صحة العينين. إذ ثبت علمياً أن ازدياد خطر ضعف البصر مرتبط بدرجات الحرارة المرتفعة وفق دراسة حديثة نشرها الموقع الطبي الألماني (Heilpraxis). وربط فريق من الباحثين من جامعة تورنتو في كندا، متوسط درجات الحرارة المرتفعة بمشاكل شديدة في الرؤية لدى كبار السن على وجه الخصوص.

درجة الحرارة تؤثر على البصر؟

نتائج الدراسة التي نشرت في المجلة المتخصصة "علم الأوبئة العينية"، استندت إلى بيانات مسح أمريكي للبالغين الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم عاماً أو أكبر، بين الفترة (2012-2017). وقام الباحثون بدراسة الروابط المحتملة بين ضعف البصر ودرجات الحرارة. وتضمنت العينة 1.7 مليون شخص من كبار السن الذين يعيشون في نفس الولاية التي ولدوا فيها.

مقارنة مع أولئك الذين يعيشون في المقاطعات بمتوسط درجة حرارة أقل من 10 درجات مئوية، فإن أولئك الذين يعيشون في المقاطعات التي يتراوح متوسط درجة الحرارة فيها بين 10و 12 درجة مئوية كانوا بالفعل أكثر عرضة بنسبة 14 في المائة للإصابة بضعف بصري شديد.وذكر الباحثون أن خطر الإصابة بضعف البصر زاد بنسبة 24 في المائة عند درجات الحرارة بين 12و 15درجة مئوية وبنسبة 44 في المائة للأشخاص من المناطق التي يبلغ متوسط درجة الحرارة فيها 15.5 درجة مئوية أو أكثر.ووجد الباحثون أن الارتباط بين متوسط درجة الحرارة وضعف البصر الشديد "قوي"، بغض النظر عن العمر والجنس والدخل والتعليم.

ارتباط "مقلق" للباحثين!

تلخص الباحثة المشرفة على الدراسة، البروفيسورة إيسمي فولر-طومسون"هذا الارتباط بين ضعف البصر ومتوسط درجة الحرارة في المناطق هو مصدر قلق كبير، إذا أشارت الأبحاث المستقبلية إلى وجود ارتباط سببي". لذلك من المهم مراقبة ما إذا كان انتشار ضعف البصر لدى كبار السن سيزداد في المستقبل. ووفق الباحثة المشاركة في الدراسة، زهيدي دينغ، فإن مشاكل الرؤية تعد من الأسباب الرئيسية للإعاقات والقيود الوظيفية.وتضيف الباحثة: "يمكن أن تزيد الإعاقات البصرية الشديدة من مخاطر السقوط والكسور، على سبيل المثال، وتؤثر على حياة كبار السن". كما أن علاج ضعف البصر يكلف عشرات المليارات من الدولارات كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.لذلك فإن العلاقة بين درجة الحرارة وضعف البصر مقلقة للباحثين.

تفسيرات محتملة

وقالت فولر-طومسون "لقد فوجئنا للغاية من اكتشاف هذا الارتباط القوي بين درجة الحرارة وضعف البصر".وتابعت الباحثة: "الاكتشاف الجديد يثير أسئلة أكثر مما يجيب، على سبيل المثال ما هي العلاقة بين متوسط درجة الحرارة في منطقة ما وضعف البصر".الآلية الكامنة خلف هذا الارتباط لا تزال غامضة ولا تعطي الدراسة الحالية التوضيح النهائي. لكن من التفسيرات المحتملة: زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، تلوث الهواء، العدوى، وتدهور حمض الفوليك مع ارتفاع درجات الحرارة.

إ.م/ع.ج.م