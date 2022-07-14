اربحوا معنا واختاروا أفضل علاج منزلي ضد الآلام!

أرسلوا لنا أفضل طريقة تقومون بها للعلاج من المنزل ضد الأوجاع والآلام! وسنعرض عليكم أكثر هذه الطرق إثارة للاهتمام في العالم! سحب القرعة سيحسم من سيفوز بحقيبة هدايا مليئة بأدوات DW المفيدة!
سواء كنت مصابا بالبرد أو البثور أو بأوجاع البطن، تريد مجلة DW للصحة أن تعرض أفضل سبل العلاج التي تقومون بها من المنزل ضد جميع أنواع الآلام. ربما تكون جدتك استخدمت هذه الوسيلة بالفعل وربما تكون أنت قد اخترعتها بنفسك. وفي كل الأحوال نريد أن نعرف طريقتك. أرسلوا لنا نصا أو صورة أو مقطع فيديو قصير وسنعرض في برنامجنا العلاجات المنزلية الأكثر إثارة للاهتمام. القرعة ستحسم الفائزين.
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