اربحوا معنا واختاروا أفضل علاج منزلي ضد الآلام!

سواء كنت مصابا بالبرد أو البثور أو بأوجاع البطن، تريد مجلة DW للصحة أن تعرض أفضل سبل العلاج التي تقومون بها من المنزل ضد جميع أنواع الآلام. ربما تكون جدتك استخدمت هذه الوسيلة بالفعل وربما تكون أنت قد اخترعتها بنفسك. وفي كل الأحوال نريد أن نعرف طريقتك. أرسلوا لنا نصا أو صورة أو مقطع فيديو قصير وسنعرض في برنامجنا العلاجات المنزلية الأكثر إثارة للاهتمام. القرعة ستحسم الفائزين.

وبانتظاركم هدايا حقيبة DW متعددة الاستخدام للرياضة والرحلات.

لذا شاركوا معنا وأرسلوا لنا وسيلة علاجكم المنزلية الناجعة!