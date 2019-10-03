اخلاء مركز تسوق في مانشستر البريطانية بعد حادث طعن

ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة (11 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) أنه تم اخلاء مركز ارنديل سنتر للتسوق في مانشستر ببريطانيا بعد أنباء عن حادث طعن وعلاج 4 أشخاص.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع القضية بعدما تلقت تقارير عن حوادث طعن، بينما ذكرت خدمات الإسعاف أنها تعالج أربعة مصابين. وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف نورث وست "نحن في الموقع ونعالج أربعة".

بدورها قالت شرطة مانشستر الكبرى على تويتر: "الشرطة تتعامل حالياً مع حادث في مركز آرنديل بوسط مدينة مانشستر".

ز.أ.ب/ع.غ (رويترز، د ب أ)