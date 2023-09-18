اختيار نجم ألماني كـ"أسوأ" صفقة في الدوري الإنجليزي!

لا يعيش لاعب أرسنال كاي هافيرتز أحسن أيامه مع فريق العاصمة اللندنية أرسنال. فالنجم الألماني صاحب القدم اليسرى الساحرة فشل حتى الآن في نثر سحره الكروي مع "الغانرز"، ودخل سوق الانتقالات الصيفية الماضية من الباب الخلفي.

فقد ذكرت صحيفة "إكسبريس" أن مجموعة من وكلاء لاعبي كرة القدم اختاروا لاعب أرسنال كاي هافيرتر "أسوأ" صفقة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في صيف 2023. وأضافت الصحيفة البريطانية أن البعض انتقد بشدة توقيع أرسنال مع هافيرتز.

وكان هافيرتز (24 عاما) قد انتقل بداية هذا الموسم إلى أرسنال قادما من فريق تشيلسي في صفقة بلغت 65 مليون جنيه استرليني. ولعب الدولي الألماني أكثر من 300 دقيقة مع فريقه الجديد أرسنال، بيد أنه قدم مستويات متواضعة للغاية.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن وكيل لكرة القدم قوله "هافيرتز...أنا لا أفهم ذلك، لم أفهمه أبدا"، وأضاف:" لا أعتقد أن هناك حاجة إليه. وكيل أعمال اللاعب هو الأكثر حظا في العالم لأنه أبرم هذه الصفقة".

وأردف قائلا :"عندما تشاهده (هافيرتز) ترى نقصا في الجودة والثقة، ربما يثبت لي أنني مخطئ. لكم مقابل ذلك المبلغ من المال، فقد كانت الصفقة سيئة".

من جهة أخرى، كشفت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن كاي هافيرتز لا يشعر بالرضا من وضعه الحالي في أرسنال، مضيفة أن الدولي الألماني يشعر بالندم لعدم انتقاله إلى فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

وكان كاي هافيرتز من بين الأسماء المطروحة بقوة للانتقال إلى الفريق الملكي، بيد أن هافيرتز فضل البقاء في العاصمة لندن وحمل قميص أرسنال. يشار إلى أن أرسنال نجح أمس الأحد في الفوز على إيفرتون بهدف دون رد، ليرفع رصيده من النقاط إلى 13 نقطة، فيما يتصدر مانشستر سيتي "البريميرليغ" برصيد 15 نقطة.