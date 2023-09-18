 اختيار نجم ألماني كـ"أسوأ" صفقة في الدوري الإنجليزي! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.09.2023

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رياضة

اختيار نجم ألماني كـ"أسوأ" صفقة في الدوري الإنجليزي!

بعد بدايته "المتواضعة" للغاية مع فريقه الجديد أرسنال، وقع الاختيار على كاي هافيرتو كـ"أسوأ" صفقة في الدوري الإنجليزي في صيف 2023. النجم الألماني هافيرتز فشل حتى الآن في نثر سحره الكروي، رغم إمكانياته الكبيرة.

هافيرتز يمر من فترة فراغ مع أرسنال.

كاي هافيرتز يُقدم بداية متواضعة مع فريقه الجديد أرسنال، صورة من الأرشيف.

لا يعيش لاعب أرسنال كاي هافيرتز أحسن أيامه مع فريق العاصمة اللندنية أرسنال. فالنجم الألماني صاحب القدم اليسرى الساحرة فشل حتى الآن في نثر سحره الكروي مع "الغانرز"، ودخل سوق الانتقالات الصيفية الماضية من الباب الخلفي.

فقد ذكرت صحيفة "إكسبريس" أن مجموعة من وكلاء لاعبي كرة القدم اختاروا لاعب أرسنال كاي هافيرتر "أسوأ" صفقة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في صيف 2023. وأضافت الصحيفة البريطانية أن البعض انتقد بشدة توقيع أرسنال مع هافيرتز.

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وكان هافيرتز (24 عاما) قد انتقل بداية هذا الموسم إلى أرسنال قادما من فريق تشيلسي في صفقة بلغت 65 مليون جنيه استرليني. ولعب الدولي الألماني أكثر من 300 دقيقة مع فريقه الجديد أرسنال، بيد أنه قدم مستويات متواضعة للغاية.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن وكيل لكرة القدم قوله "هافيرتز...أنا لا أفهم ذلك، لم أفهمه أبدا"، وأضاف:" لا أعتقد أن هناك حاجة إليه. وكيل أعمال اللاعب هو الأكثر حظا في العالم لأنه أبرم هذه الصفقة".

وأردف قائلا :"عندما تشاهده (هافيرتز) ترى نقصا في الجودة والثقة، ربما يثبت لي أنني مخطئ. لكم مقابل ذلك المبلغ من المال، فقد كانت الصفقة سيئة".

من جهة أخرى، كشفت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن كاي هافيرتز لا يشعر بالرضا من وضعه الحالي في أرسنال، مضيفة أن الدولي الألماني يشعر بالندم لعدم انتقاله إلى فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

وكان كاي هافيرتز من بين الأسماء المطروحة بقوة للانتقال إلى الفريق الملكي، بيد أن هافيرتز فضل البقاء في العاصمة لندن وحمل قميص أرسنال. يشار إلى أن أرسنال نجح أمس الأحد في الفوز على إيفرتون بهدف دون رد، ليرفع رصيده من النقاط إلى 13 نقطة، فيما يتصدر مانشستر سيتي "البريميرليغ" برصيد 15 نقطة.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو

    انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا: 70 مليون يورو

    انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفن دي بروين: 74 مليون يورو

    بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.

  • Jubelsprung Erling Haaland im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو

    نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.

  • Lucas Hernandez von Bayern München im Trainingsanzug

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو

    إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.

  • Jadon Sancho jubelt mit geballter Faust im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جادون سانشو: 85 مليون يورو

    مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.

  • Torjubel Josko Gvardiol nach seinem Tor für RB Leipzig gegen Manchester CIty

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو

    على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.

  • Kai Havertz im Trikot von Bayer Leverkusen

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافيرتز: 100 مليون يورو

    دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

  • Fußballspieler Harry Kane im Trikot von Tottenham Hotspur klatscht in die Hände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

  • Jude Bellingham im Trikot von Borussia Dortmund wirft Kusshände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

    بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.

  • Ousmane Dembélé im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.


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