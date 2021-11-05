اختلاف أمراض قلوب النساء

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معظم أسباب الوفيات في العالم تعود لأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا ينطبق على النساء والرجال. إلا أن تشخيص أمراض القلب عند النساء مختلف عن التشخيص لدى الرجال، ويبدأ علاجها في وقت متأخر، فما هي أسباب ذلك؟
يبدو أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يخفي الكثير من الأسرار. فيوما بعد يوم تظهر معلومات جديدة لا سيما فيما يتعلق بأعراضه التي لا تطال الجهاز التنفسي فحسب، وإنما تمتد لأبعد من ذلك، إلى أعضاء أخرى وقد يتسبب بجلطة دموية.
يحب الكثيرون تناول الطعام الحار ويستمتعون بمذاقه، ولكن لا يعلم الجميع الفوائد الغذائية له. فما فوائد تناول الوجبات الحارة؟ وهل تساعد حقا في حرق الدهون، كما يعتقد البعض؟
من يريد تقليل مخاطر التعرض لأمراض كثيرة: مثل الجلطة القلبية والدماغية ومرض السكري وغيرها، فعليه اتباع خمس نصائح بسيطة في الحياة اليومية. فيكون بإمكان كل شخص العمل بها من أجل حياة حيوية وطويلة.
يكون لقصور القلب، المعروف أيضاً باسم فشل القلب، مسببات مختلفة، أبرزها الإصابة السابقة بنوبات قلبية. أطباء يعددون علامات عدة قد تكون دلالة على بداية فشل عضلة القلب في القيام بواجبها، فما هي هذه العلامات؟
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