صحتك بين يديك

اختلاف أمراض قلوب النساء

معظم أسباب الوفيات في العالم تعود لأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا ينطبق على النساء والرجال. إلا أن تشخيص أمراض القلب عند النساء مختلف عن التشخيص لدى الرجال، ويبدأ علاجها في وقت متأخر، فما هي أسباب ذلك؟