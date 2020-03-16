 اختفاء 6 ملايين كمامة كانت في طريقها إلى ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.03.2020

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أخبار

اختفاء 6 ملايين كمامة كانت في طريقها إلى ألمانيا

في مطار بكينيا اختفت 6 ملايين كمامة كانت في طريقها إلى الشحن لألمانيا، التحقيق يجري في الواقعة حسب متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، التي لم تصرح عن القيمة المالية للشحنة المختفية.

الكمامات أضحت تحتل أهمية بالغة في ظل تفشي فيروس كورونا (الصورة من الأرشيف لعملية اختبار كمامات في أحد المختبرات)

الكمامات أضحت تحتل أهمية بالغة في ظل تفشي فيروس كورونا (الصورة من الأرشيف لعملية اختبار كمامات في أحد المختبرات)

اختفت شحنة تحوي 6 ملايين كمامة للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد كانت في طريقها إلى ألمانيا. وذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني اليوم الثلاثاء أن الأقنعة المصنف درجة حمايتها بـ"FFP2" اختفت في أحد المطارات بكينيا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية إن يجري التحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أن الأمر يدور حول جزء من إجمالي شحنة أبرمت عقدها الإدارة العامة للجمارك.

ولم تصرح وزارة الدفاع الألمانية حول طريقة اختفاء الشحنة، فيما أعلنت المتحدثة أن اختفاء الشحنة لا يعني خسارة مالية ، لأن الاتفاق مع الشركة المنتجة أن يكون دفع القيمة المالية للشحنة بعد وصولها إلى ألمانيا. وحول قيمة الشحنة لم تصرح المتحدثة أيضا.

وبحسب البيانات، فإن هيئة المشتريات التابعة للجيش الألماني تتولى تنظيم شراء المستلزمات الطبية الضرورية لمكافحة وباء كورونا المستجد، ويدعمها في تنظيم المساعدات لوزارة الصحة الألمانية الإدارة العامة للجمارك.

ونقل موقع "شبيغل أونلاين" أن من المحتمل أن الشحنة سرقت من قبل لصوص في المطار وتباع في السوق بكينيا أو في مكان آخر، خصوصا وأن الطلب على كمامات الحماية من الفيروسات قد أرتفع بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

 (د ب أ، شبيغل أونلاين)

 

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