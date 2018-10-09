اختفاء خاشقجي: واشنطن تتعاون مع أنقرة والرياض .. ولندن تهدد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس (11 تشرين أول/ أكتوبر 2018) إن محققين أميركيين يعملون مع أنقرة والرياض للتحقيق في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. وصرح ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث. ونحن متشددون جدا بهذا الشأن، ولدينا محققون هناك، ونحن نعمل مع تركيا وبصراحة نحن نعمل مع السعودية". وردا على سؤال حول ما إذا كان اختفاء خاشقجي سيؤثر على العلاقات الاميركية السعودية، قال "يجب أن أعرف ما حدث" مضيفا "نحن على الأرجح نقترب أكثر مما تعتقدون".

تأتي تصريحات ترامب بعد أن وضع الحادث الإدارة الأمريكية، وخصوصا الرئيس ترامب في موقف حرج طيلة الأيام الماضية لكون السعودية الحليف الكبير لواشنطن في منطقة الخليج.

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من جانبه، حذّر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت الخميس من أن السعودية ستواجه "عواقب خطيرة" في حال تأكدت شكوك المسؤولين الاتراك بأن الصحافي السعودية جمال خاشقجي قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول. وصرّح هانت لوكالة فرانس برس "الأشخاص الذي يعدون أنفسهم منذ فترة طويلة أصدقاء للسعودية يقولون إن هذه مسألة في غاية الخطورة".

وأضاف "وفي حال ثبتت صحة هذه المزاعم، فستكون هناك عواقب وخيمة لأن صداقاتنا وشراكاتنا تقوم على القيم المشتركة". وأكد "نحن في غاية القلق". وأشار هانت إلى أنه تحدث مع نظيره السعودي عادل الجبير وأبلغه "مدى قلق بريطانيا البالغ". وبريطانيا حليف مقرب وشريك تجاري للسعودية.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب/رويترز)