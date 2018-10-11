 اختفاء خاشقجي- الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصانة عن دبلوماسيين سعوديين | أخبار | DW | 16.10.2018

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أخبار

اختفاء خاشقجي- الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصانة عن دبلوماسيين سعوديين

طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برفع الحصانة عن الدبلوماسيين السعوديين بتركيا لتسهيل التحقيق في اختفاء خاشقجي. وقال أردوغان إن تفتيش القنصلية سيستمر. فيما دعت باريس وبرلين إلى تنسيق دولي في قضية خاشقجي.

Jamal Khashoggi saudischer Journalist (picture-alliance/dpa/H. Jamali)

دعت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السعودية وتركيا إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء خاشقجي. ورحبت باشليه في بيان اليوم الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018). بالسماح بدخول المحققين مبنى القنصلية برغم مرور نحو أسبوعين على اختفائه، ودعت السلطات في البلدين إلى ضمان "عدم وضع المزيد من العقبات في طريق إجراء تحقيق فوري وشامل وفعال ومحايد وشفاف".

مختارات

بعد أن طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضية وجود "عناصر غير منضبطين" ربما يكونون مسؤولين عن مقتل خاشقجي، كشفت محطة "سي إن إن" الأمريكية عن استعداد السعودية للاعتراف رسميا بمقتل خاشقجي عن طريق الخطأ. (15.10.2018)

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرضية جديدة في ملف الصحافي السعودي جمال خاشقجي قائلا إن "عناصر غير منضبطين" ربما قاموا بقتله. ترامب استند في فرضيته هذه إلى مكالمة مع الملك السعودي الذي نفى علمه بمقتل خاشقجي. (15.10.2018)

وحثت باشليه البلدين على الكشف عن أي معلومات لديهما بشأن "اختفاء خاشقجي واحتمال قتله خارج نطاق القضاء". وأضافت أن من المهم رفع الحصانة على الفور عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين الممنوحة لهم بموجب معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية. وقالت "الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء جريمتان خطيرتان للغاية بموجب القانون الدولي ولا يتعين استخدام الحصانة لعرقلة التحقيقات فيما حدث وعمن هو المسؤول عنه".

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه "نأمل أن ترفع الحصانة تماما بحيث يمكنهم تفتيش القنصلية ومقر إقامة (القنصل) والسيارات التي ظهرت في المقطع المصور".

كما دعا وزيرا الخارجية الألماني والفرنسي لتنسيق دولي في قضية اختفاء جمال خاشقجي. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء بعد اجتماع مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان بالعاصمة الفرنسية باريس إنه على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في هذا الشأن، موضحا أنه اتصل أمس الاثنين بنظيره الأمريكي مايك بومبيو. وأضاف الوزير الألماني قائلا "نسعى لمعرفة ما حدث هناك. عندما نعلم ذلك، سوف نستخلص من ذلك استنتاجاتنا". وجاءت تصريحات مشابهة لذلك من وزير الخارجية الفرنسي أيضا.

أردوغان: تفتيش القنصلية سيتمر

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء عن مصادر في وزارة الخارجية أن مجموعة العمل التركية السعودية المشتركة بشأن التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي تعتزم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي باسطنبول.

وكان فريق بحث جنائي تركي غادر القنصلية السعودية فجر اليوم بعد تسع ساعات كاملة من التحقيقات. ووفقا لوسائل إعلام تركية فإن الفريق أخذ عينات من تربة حديقة القنصلية. وذكرت محطة "إن.تي.في" التركية أن العينات وفرت للفرق "بعض الأدلة" دون توضيح طبيعة هذه الاستنتاجات.

ومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه يأمل في التوصل إلى رأي معقول في أقرب وقت ممكن في التحقيق بشأن اختفاء خاشقجي. وقال أردوغان للصحفيين أيضا إن تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول سيستمر وإن التحقيق يبحث احتمال وجود مواد سامة.

Saudi-Arabien Riad Ankunft US-Außenminister Mike Pompeo (Getty Images/AFP/L. Millis)

وزير خارجية أمريكا بومبيو برفقة وزير خارجية السعودية عادل الجبير في الرياض الثلاثاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018

بومبيو يلتقي العاهل السعودي

وفي الرياض التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره السعودي عادل الجبير والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء لبحث اختفاء جمال خاشقجي، واستمر اللقاء مدة 20 دقيقة بحسب الصحافيين. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم كشف اسمه، إن بومبيو سيلتقي أيضا مساء الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على عشاء. وينتظر أن يسافر بومبيو بعد ذلك إلى تركيا.

وتتزايد التساؤلات حول مصير جمال خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة "واشنطن بوست" والذي كان ينتقد سلطات بلاده. وقد فقد منذ دخوله قنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ص.ش/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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