اختفاء خاشقجي- الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصانة عن دبلوماسيين سعوديين

دعت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السعودية وتركيا إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء خاشقجي. ورحبت باشليه في بيان اليوم الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018). بالسماح بدخول المحققين مبنى القنصلية برغم مرور نحو أسبوعين على اختفائه، ودعت السلطات في البلدين إلى ضمان "عدم وضع المزيد من العقبات في طريق إجراء تحقيق فوري وشامل وفعال ومحايد وشفاف".

وحثت باشليه البلدين على الكشف عن أي معلومات لديهما بشأن "اختفاء خاشقجي واحتمال قتله خارج نطاق القضاء". وأضافت أن من المهم رفع الحصانة على الفور عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين الممنوحة لهم بموجب معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية. وقالت "الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء جريمتان خطيرتان للغاية بموجب القانون الدولي ولا يتعين استخدام الحصانة لعرقلة التحقيقات فيما حدث وعمن هو المسؤول عنه".

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه "نأمل أن ترفع الحصانة تماما بحيث يمكنهم تفتيش القنصلية ومقر إقامة (القنصل) والسيارات التي ظهرت في المقطع المصور".

كما دعا وزيرا الخارجية الألماني والفرنسي لتنسيق دولي في قضية اختفاء جمال خاشقجي. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء بعد اجتماع مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان بالعاصمة الفرنسية باريس إنه على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في هذا الشأن، موضحا أنه اتصل أمس الاثنين بنظيره الأمريكي مايك بومبيو. وأضاف الوزير الألماني قائلا "نسعى لمعرفة ما حدث هناك. عندما نعلم ذلك، سوف نستخلص من ذلك استنتاجاتنا". وجاءت تصريحات مشابهة لذلك من وزير الخارجية الفرنسي أيضا.

أردوغان: تفتيش القنصلية سيتمر

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء عن مصادر في وزارة الخارجية أن مجموعة العمل التركية السعودية المشتركة بشأن التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي تعتزم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي باسطنبول.

وكان فريق بحث جنائي تركي غادر القنصلية السعودية فجر اليوم بعد تسع ساعات كاملة من التحقيقات. ووفقا لوسائل إعلام تركية فإن الفريق أخذ عينات من تربة حديقة القنصلية. وذكرت محطة "إن.تي.في" التركية أن العينات وفرت للفرق "بعض الأدلة" دون توضيح طبيعة هذه الاستنتاجات.

ومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه يأمل في التوصل إلى رأي معقول في أقرب وقت ممكن في التحقيق بشأن اختفاء خاشقجي. وقال أردوغان للصحفيين أيضا إن تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول سيستمر وإن التحقيق يبحث احتمال وجود مواد سامة.

وزير خارجية أمريكا بومبيو برفقة وزير خارجية السعودية عادل الجبير في الرياض الثلاثاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018

بومبيو يلتقي العاهل السعودي

وفي الرياض التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره السعودي عادل الجبير والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء لبحث اختفاء جمال خاشقجي، واستمر اللقاء مدة 20 دقيقة بحسب الصحافيين. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم كشف اسمه، إن بومبيو سيلتقي أيضا مساء الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على عشاء. وينتظر أن يسافر بومبيو بعد ذلك إلى تركيا.

وتتزايد التساؤلات حول مصير جمال خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة "واشنطن بوست" والذي كان ينتقد سلطات بلاده. وقد فقد منذ دخوله قنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ص.ش/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)