اختطاف وكباب.. شرط غريب للإفراج عن رهينتين في سجن سويدي!

وقع حارسا سجن رهينة سجينين خطرين في السويد لم يُفرج عنهما إلا بعد تسع ساعات من المفاوضات وتسليم حوالى 20 بيتزا بالكباب إلى السجينين. وذكرت الشرطة السويدية أنه تم تحرير حارسين بعد احتجازهما على يد سجينين في أحد سجون البلاد أمس الأربعاء.
وذكرت وكالة الأنباء "تي تي" ومحطة الإذاعة "إس في تي" ووسائل إعلام سويدية أخرى أن السجينين تحصنا في غرفة حراسة في سجن هالبي، على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب ستوكهولم.
ولم يتعرّض الحارسان اللذان أُفرج عن كلّ منهما على حدة "لإصابات وعادا إلى عائلتيهما"، وفق ما قالت ستينا ليلز الناطقة باسم إدارة السجن لوكالة فرانس برس. وتمكّن السجينان في السجن الخاضع لحماية مشدّدة بالقرب من مدينة إسكيلستونا من الدخول إلى الحيّز المخصص لحرّاس السجن، وفق توركل أومنل، أحد المسؤولين عن إدارة الموقع. وكان في الداخل حارسان احتُجزا رهينة، فأُرسل وسيط إلى الموقع قبل حشد عناصر الشرطة، بحسب أومنل.
وقد فرض السجينان اللذان يقضيان عقوبة بتهمة القتل شرطين للإفراج عن الرهينتين هما، بحسب وسائل إعلام سويدية ، مروحية للفرار على متنها و20 بيتزا عليها لحم كباب للسجناء كافة.
وبعد ذلك بوقت قصير، أظهرت صور ضباط شرطة وهم يضعون عدة علب بيتزا في سيارة. وأكد مطعم البيتزا لوكالة "تي تي " أنه تم أخذ 20 بيتزا بالكباب. وتمّ بالفعل تسليم البيتزا، بحسب ما أكدت ليلز لوكالة فرانس برس. كما أفاد مطعم محلي للبيتزا بتلبية هذه الطلبية. وقال صانع البيتزا بشار توما للتلفزيون العام "اس في تي" إن إدارة السجن "لم توضح كثيراً ماهية الأمر. اكتفوا بطلب البيتزا وأتوا لأخذها من دون أن يدفعوا لي".
وفيما بعد أعلنت الشرطة عودة الخاطفين الاثنين إلى السجن. وجاء في بيان للشرطة أن "المشتبه بهما محتجزان وتم نقلهما إلى مقر الشرطة في إسكيلستونا"، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع القضية على أنها عملية اختطاف.
وكانت صحيفة "افتونبلاديت" قد ذكرت أن الرهينتين رجل وامرأة بينما كان الخاطفان مدانين بالقتل. وترددت تقارير أنهما كانا مسلحين بشفرات حلاقة.
وفقًا لإذاعة إس في تي وصحيفة "افتونبلاديت"، فقد طالب السجينان بضرورة حصول جميع النزلاء العشرين في عنبرهما على شطائر "بيتزا" عليها طبقة من الكباب، وفي المقابل يمكن إطلاق سراح رهينة واحد. وقالت الشرطة في البداية فقط إن عملية كبيرة كانت تجري في السجن وأن ضباطاً لهم صلاحيات خاصة كانوا في الموقع.
ويحتوي سجن هالبي على 98 موقعا في الدرجة الأمنية الأولى، وهو أعلى مستوى أمني للسجون السويدية، وفقاً لمصلحة التفتيش السويدية على السجون.
ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)
-
في صور... أشهر حوادث الفرار من السجن
على طريقة أفلام هوليود
بضع دقائق كانت هي كل ما يحتاجه الفرنسي ذو الأصول الجزائرية رضوان فايد للهرب من سجنه في فرنسا. في الرابع من تموز/يوليو الجاري حطت مروحية على متنها ثلاث رجال مسلحين في السجن وانتشلت أكثر مجرمي فرنسا شهرة من وسط غرفة الزوار في سجن ريو، الواقع في ضاحية سين إي مارن الباريسية. وهذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها رضوان في الهرب خلال خمسة أعوام.
-
في صور... أشهر حوادث الفرار من السجن
المروحية وسيلة الهروب المفضلة؟
السيناريو نفسه، مروحية ورجال مسلحون، تم اتباعه 2007 لدى تدبير فرار سارق البنوك الشهير الفرنسي باسكال بيت من سجن غراس، والتي تنعت بأنها "مدينة الألف عطر وعطر". وكان السجين، الذي كان محكوماً بثلاثين سنة سجن، قد هرب أيضاً بطائرة مروحية عام 2001.
-
في صور... أشهر حوادث الفرار من السجن
نفق أرضي
للمرة الثانية خلال 14 عاماً نجح تاجر المخدرات المكسيكي المعروف خواكين غوزمان لويرا (الشهير باسم إل تشابو) بالفرار عام 2015 عبر نفق من زنزانته إلى بيت خارج أسوار سجن التيبلانو، الواقع على بعد 90 كيلومتر غرب العاصمة مكسيكو.
-
في صور... أشهر حوادث الفرار من السجن
أنبوب الصرف الصحي
في عام 2015 استخدم مجرمان آلات حديدية لنشر جزء من أنبوب الصرف الصحي ومن ثم التسلل من خلاله إلى خارج أسوار سجن دنمورا في نيويورك الأمريكية.
-
في صور... أشهر حوادث الفرار من السجن
حقيبة سفر
كاد النجاح أن يحالف تاجر المخدرات المكسيكي خوان راميريز تيجرينا؛ بعد أن وضعته صديقته في حقيبة كبيرة في أثناء أحد الزيارات لسجن سجون مدينة شيتومال في المكسيك. اكتشف الحراس الخدعة وفتحوا الحقيبة، التي أدعت الصديقة أنها تحوي ثياباً متسخة، ليعثروا على خوان متكوماً على نفسه داخل الحقيبة.
-
في صور... أشهر حوادث الفرار من السجن
بقوة السلاح
أكبر عملية فرار من السجن في التاريخ البريطاني حدثت عام 1983؛ إذ تمكن 38 من المعتقلين السياسيين من "الجيش الجمهوري الإيرلندي" من الهرب بقوة السلاح من سجن ماز شديد الحراس في إيرلندا الشمالية. وتغلب نزلاء السجن على الحراس بواسطة بنادق تم تهريبها إلى داخل السجن ثم الهرب بواسطة سيارة مسروقة.
-
في صور... أشهر حوادث الفرار من السجن
ثمان مرات
نجح لص البنوك السويسري فالتر شتورم بالفرار ثمان مرات. وفي أحد المرات هرب قبل عيد الفصح وترك وراءه ورقة مكتوب فيها: "أنا ذاهب للبحث عن بيض الفصح"، الأمر الذي جعل كامل البلاد تنفجر في موجة من الضحك. في عام 1999 انتحر فالتر شتروم في سجنه.
-
في صور... أشهر حوادث الفرار من السجن
التنحيف وسيلةً
أصر "السفاح الوسيم" تيودور باندي أن يتولى هو الدفاع عن نفسه أمام المحكمة. عام 1977 حاول القاتل المتسلسل الهرب مرتين، فشل في الأولى ونجح في الثانية بعد أن عمل على إنقاص وزنه 10 كيلوغرام. في تلك المحاولة تسلل عن طريقة حفرة في سقف الزنزانة أحدثها بمنشار حديدي إلى خارج مبنى السجن ومن ثم الفرار إلى خارج أسواره.
-
في صور... أشهر حوادث الفرار من السجن
أسطورة الهرب من ألكتراز
عام 1962 استخدم فرانك لي والأخوان كلارنس وجون أنغلن ملاعق طعام ومثقب للهروب من سجن ألكتراز الحصين الواقع في خليج سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية. وعند نزولهم الماء ركب الفارون طوفاً مطاطياً صنعوه من المعاطف المطرية. وقد تم تحويل تلك القصة الأسطورية إلى فيلم سينمائي قام ببطولته الممثل الأمريكي كلينت إيستود. إعداد: جينفر فاغنر، داغمر برايتنباخ/ خ.س