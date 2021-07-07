 ″اختراق طبي″.. دواء ألماني يقضي على أعراض كورونا طويلة الأمد | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 07.07.2021

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صحة

"اختراق طبي".. دواء ألماني يقضي على أعراض كورونا طويلة الأمد

في نتيجة وصفت بـ"المذهلة"، نجح أطباء ألمان في علاج مريض كان يعاني من أعراض طويلة الأمد لكورونا. الأعراض اختفت "في غضون ساعات"، فيما تتواصل التجارب على الدواء "السحري"، الذي قد يقلب الموازين قريباً.

أحد مرضى كورونا يعود بعد شفائه إلى عيادة الطبيب للكشف على رئته

في نتيجة وصفت بـ"المذهلة"، نجح أطباء ألمان في علاج مريض كان يعاني من أعراض طويلة الأمد لكورونا.

منذ أكثر من سنة ونصف، يحبس العالم أنفاسه بسبب جائحة كورونا، والتي قلبت حياة الناس رأساً على عقب. فقد لقي أكثر من 4 ملايين شخص مصرعهم حول العالم، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة عالمياً أكثر من 184 مليون شخص، وفق آخر الإحصائيات.

خطورة فيروس كورونا لا تتوقف فقط عن التسبب في وفاة الناس بل أيضا في ترك أعراض طويلة الأمد(ضيق التنفس، إنهاك...) وتستمر لأشهر على الأشخاص، الذين تماثلوا للشفاء منه. بيد أن هذا الوضع قد يتغير قريباً.

ففي سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، نجح أطباء من جامعة "إرلنغن" الألمانية (تقع في ولاية بافاريا) في علاج شخص كان يعاني من أعراض طويلة الأمد لكورونا، وذلك باستخدام دواء لعلاج القلب، حيث قضى هذا الدواء على بقايا أعراض كورونا طويلة الأمد، حسب ما ذكره موقع " ر ن د" الألماني.

وأوضحت جامعة "إرلنغن" في بيان لها "كان هناك تحسن في غضون ساعات قليلة فقط، وعندما خرج المريض من المستشفى شعر براحة أكبر مما كان الوضع عليه قبل تلقي الدواء"، وأضاف البيان أن الشخص البالغ من العمر 59 عاما استعاد إحساسه بالذوق والتركيز واختفت أيضاً كل الأعراض، ليغادر المستشفى بعد ثلاثة أيام.

دواء "مذهل"

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الآثار طويلة المدى بعد الشفاء من كورونا

وأفاد موقع "ر ن د" أن المريض حصل على دواء يدعى  "BC 007" وقد تم تطوير هذا الدواء لمرضى القلب، إلا أنه أظهر نتائج مذهلة على المريض، الذي كان يعاني من الجلوكوما "زرق العين"، وأعراض طويلة الأمد لكورونا.

واعتقد الأطباء أن دواء "BC 007" يمكن أن يساعد في التغلب على أمراض العين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى العمى، إلا أنه تبين لهم أن هذا الدواء مفيداً أيضاً في محاربة أعراض كورونا طويلة الأمد.

وأشارت صحيفة  "ديلي ميل" البريطانية أن الدواء التجريبي "BC 007" طورته شركة "Berlin Cures" لعلاج مرضى قصور القلب، مضيفة أن هذا الدواء في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، لذلك ما يزال سعره غير معروف لغاية الآن.

من جهة أخرى، أشار الأطباء الألمان إلى أنهم يستخدمون حاليا دواء "BC 007" في تجارب أوسع لمعرفة مدى فعاليته. وقال الدكتور كريستيان ماردين إنه لا يمكن علاج المزيد من الناس بهذا الدواء، لأنه  لم يتجاوز بعد كل التجارب للموافقة عليه، وفق ما نقل موقع "ميركور" الألماني.

ر.م/ع.ش

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


مختارات

باحثون في أوكسفورد: دواء شائع للربو فعال جدا ضد كورونا

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن دواء "بوديزونيد" المضاد للربو يمكنه أيضا أن يجنب المصابين بفيروس كورونا المستجد مسارات المرض الخطيرة، ما جعل خبيرا طبياً ألمانيا يعتبر نتائج الدراسة بمثابة "تغيير لقواعد اللعبة".  