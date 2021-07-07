"اختراق طبي".. دواء ألماني يقضي على أعراض كورونا طويلة الأمد

منذ أكثر من سنة ونصف، يحبس العالم أنفاسه بسبب جائحة كورونا، والتي قلبت حياة الناس رأساً على عقب. فقد لقي أكثر من 4 ملايين شخص مصرعهم حول العالم، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة عالمياً أكثر من 184 مليون شخص، وفق آخر الإحصائيات.

خطورة فيروس كورونا لا تتوقف فقط عن التسبب في وفاة الناس بل أيضا في ترك أعراض طويلة الأمد(ضيق التنفس، إنهاك...) وتستمر لأشهر على الأشخاص، الذين تماثلوا للشفاء منه. بيد أن هذا الوضع قد يتغير قريباً.

ففي سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، نجح أطباء من جامعة "إرلنغن" الألمانية (تقع في ولاية بافاريا) في علاج شخص كان يعاني من أعراض طويلة الأمد لكورونا، وذلك باستخدام دواء لعلاج القلب، حيث قضى هذا الدواء على بقايا أعراض كورونا طويلة الأمد، حسب ما ذكره موقع " ر ن د" الألماني.

وأوضحت جامعة "إرلنغن" في بيان لها "كان هناك تحسن في غضون ساعات قليلة فقط، وعندما خرج المريض من المستشفى شعر براحة أكبر مما كان الوضع عليه قبل تلقي الدواء"، وأضاف البيان أن الشخص البالغ من العمر 59 عاما استعاد إحساسه بالذوق والتركيز واختفت أيضاً كل الأعراض، ليغادر المستشفى بعد ثلاثة أيام.

دواء "مذهل"

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وأفاد موقع "ر ن د" أن المريض حصل على دواء يدعى "BC 007" وقد تم تطوير هذا الدواء لمرضى القلب، إلا أنه أظهر نتائج مذهلة على المريض، الذي كان يعاني من الجلوكوما "زرق العين"، وأعراض طويلة الأمد لكورونا.

واعتقد الأطباء أن دواء "BC 007" يمكن أن يساعد في التغلب على أمراض العين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى العمى، إلا أنه تبين لهم أن هذا الدواء مفيداً أيضاً في محاربة أعراض كورونا طويلة الأمد.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدواء التجريبي "BC 007" طورته شركة "Berlin Cures" لعلاج مرضى قصور القلب، مضيفة أن هذا الدواء في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، لذلك ما يزال سعره غير معروف لغاية الآن.

من جهة أخرى، أشار الأطباء الألمان إلى أنهم يستخدمون حاليا دواء "BC 007" في تجارب أوسع لمعرفة مدى فعاليته. وقال الدكتور كريستيان ماردين إنه لا يمكن علاج المزيد من الناس بهذا الدواء، لأنه لم يتجاوز بعد كل التجارب للموافقة عليه، وفق ما نقل موقع "ميركور" الألماني.

ر.م/ع.ش