 اختراق التلفزيون الإيراني الرسمي وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات | DW الأخبار | DW | 10.10.2022

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DW الأخبار

اختراق التلفزيون الإيراني الرسمي وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات

نشطاء، يدعمون موجة الاحتجاجات التي تقودها التساء في إيران، يخترقون بثاً إخبارياً مباشراً للتلفزيون الحكومي ويضعون إشارات تصويب وألسنة لهب على وجه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي

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A portrait of Mahsa Amini is held during a rally calling for regime change in Iran following the death of Amini, a young woman who died after being arrested in Tehran by Iran's notorious morality police, in Washington, Saturday, Oct. 1, 2022. (AP Photo/Cliff Owen)

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