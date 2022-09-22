اختراق التلفزيون الإيراني الرسمي وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات

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نشطاء، يدعمون موجة الاحتجاجات التي تقودها التساء في إيران، يخترقون بثاً إخبارياً مباشراً للتلفزيون الحكومي ويضعون إشارات تصويب وألسنة لهب على وجه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي
أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج إن "185 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 19 طفلا، قُتلوا" في الاحتجاجات، هذا في وقت اخترق نشطاء التلفزيون الحكومي ووضعوا إشارة مناوئة للمرشد الأعلى علي خامنئي.
قال تقرير طبي إيراني إن وفاة الشابة مهسا أميني لم تكن نتيجة تعرضها للضرب على يد عناصر من شرطة الإخلاق وإنما ترتبط بتداعيات خضوعها "لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة.
قُتل أكثر من 75 شخصا في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين إثر وفاة مهسا أميني، وفقاً لمنظمة حقوقية، فيما تكثف دول غربية الضغط على طهران لوقف العنف.
الاحتجاجات الطلابية في إيران آخذة في الانتشار. وسبب الاستخدام الوحشي للسلاح بإحدى جامعات النخبة بطهران غضب الكثيرين. وحتى طالبات وطلبة المدارس ينضمون أيضًا إلى الاحتجاجات. ولطالما كان للطلبة دور قيادي في احتجاجات مهمة.
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