 اختتام جولة المباحثات بين روسيا والناتو دون نتائج | DW الأخبار | DW | 12.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

اختتام جولة المباحثات بين روسيا والناتو دون نتائج

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ختام اجتماع مع روسيا إن هناك "اختلافات رئيسية" مع موسكو لا تزال قائمة حول الأمن في أوروبا إلا أن الدول الأعضاء في الحلف منفتحة على الحوار معها.

مشاهدة الفيديو 01:50

المزيد من المركز الإعلامي

اختتمت اليوم الاثنين محادثات أميركية روسية في جنيف بشأن الأزمة الأوكرانية، بعد تشاؤم من الطرفين بإحراز اتفاق

اختتام محادثات أميركية روسية في جنيف والناتو يحذر موسكو من اجتياح أوكرانيا 11.01.2022

باشر الروس والأميركيون محادثات حساسة جدا غير معروفة النتائج، تشمل خطر غزو روسي لأوكرانيا فضلا عن الأمن الأوروبي.

خلافات الأميركيين والروس بشأن أوكرانيا وأمن أوروبا 10.01.2022

A Ukrainian marine looks on at a fighting position on the line of separation from pro-Russian rebels, Donetsk region, Ukraine, Friday, Jan. 7, 2022. President Joe Biden has warned Russia's Vladimir Putin that the U.S. could impose new sanctions against Russia if it takes further military action against Ukraine. (AP Photo/Andriy Dubchak)

مسائيةDW : أزمة أوكرانيا..هل تسعى واشنطن لتهميش دور الاتحاد الأوروبي؟ 05.01.2022

FILE - In this Sept. 23, 2020, file photo, Russian President Vladimir Putin gestures speaks at the Kremlin in Moscow, Russia. In an interview on Russian state television, Putin, ahead of his June 16, 2021, meeting with President Joe Biden, issued a strong, new warning that the prospect of Ukraine joining NATO was unacceptable for Russia. (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

أوكرانيا وروسيا.. حسابات بوتين ومغامرة حافة الهاوية 23.12.2021

المزيد DW الأخبار

أمضت الصحفية السورية لونا وطفة، أكثر من 60 يوما في قاعة محكمة بكوبلينتس الألمانية، حاولت خلالها نبش ذاكرتها وما حدث لها.

صحفية سورية تواكب في كوبلينتس الألمانية جلسات محاكمة متهم بجرائم تعذيب وقتل في سوريا 12.01.2022

تحتفل قاعة Elbharmonie الموسيقية الشهيرة في هامبورغ بعيدها الخامس.

قاعة "إلب فيلهارموني" بهانبورغ احتفلت بمرور 5 أعوام على بناءها 12.01.2022

عادة ما تقتصر رياضة الملاكمة على الرجال في قطاع غزة. لكن فتيات هناك خرجن عن المألوف وأصبحن يمارسن هذه الرياضة.

غزة: فتيات يمارسن الملاكمة 12.01.2022

قتل في مقديشو 12 شخصا على الأقل في انفجار سيارة مفخخة بعدما استهدف انتحاري شركة أمنية خاصة تعمل لحساب الأمم المتحدة.

مقتل 12 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة في مقديشو 12.01.2022

اقرأ أيضا

10.01.2022, Schweiz, Genf: Wendy Sherman, Vizeaußenministerin der USA, und Sergej Rjabkow, Vizeaußenminister von Russland, stehen bei einem bilateralen Treffen zwischen Russland und den USA nebeneinander und sehen sich an. Bei dem Treffen der Vizeaußenminister von Russland und den USA soll es unter anderem um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine aber auch um von Russland geforderter Sicherheitsgarantien der NATO gehen. Foto: Denis Balibouse/KEYSTONE REUTERS POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دون تقدم يذكر.. انتهاء الحوار الأمريكي الروسي حول أوكرانيا 10.01.2022

دون إحراز أي تقدم يذكر، انتهت ثماني ساعات من المحادثات الأمريكية ـ الروسية في جنيف حول الأزمة الأوكرانية. الجانب الأمريكي قال إنه منفتح على مزيد من المحادثات، فيما ذكر المفاوض الروسي أن الوضع ليس ميؤوساً منه.

6739262 12.01.2022 Russian Deputy Defence Minister Alexander Fomin, Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko and NATO Secretary General Jens Stoltenberg attend a photographing ceremony before the Russia - NATO talks in Brussels, Belgium. Alexey Vitvitsky / Sputnik

في أول اجتماع منذ سنوات.. الناتو وروسيا يفشلان في حل الخلافات 12.01.2022

واجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقبات خلال المحادثات مع موسكو في مقر حلف الناتو في بروكسل، سعيا لتجنب نزاع جديد في أوكرانيا. وعبر أمين عام الناتو عن رفض دول الحلف مطالب روسيا المتعلقة بنظام أمن جديد في أوروبا.

(FILES) This combination of pictures created on January 2, 2022 shows Russia's President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscu on March 1, 2018, Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kiev on December 8, 2021 and US President Joe Biden in Wilmington, Delaware on January 15, 2021. - US President Joe Biden and his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky are due to speak by phone on January 2, 2022, amid growing fears that a Russian military buildup near the border with its pro-Western neighbor heralds an invasion. The show of US support for Ukraine comes days after Biden warned Russian President Vladimir Putin of severe consequences if Moscow invades the former Soviet country. (Photo by AFP)

محادثات مرتقبة بين واشنطن وموسكو حول أوكرانيا خلال ساعات 08.01.2022

أبدت واشنطن استعدادها للحوار مع موسكو بشأن أوكرانيا وإمكانية قيام كل جانب بتقييد التدريبات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة. لكن مصدراً أمريكياً أشار في الوقت نفسه إلى مجموعة عقوبات صارمة يمكن فرضها على روسيا مستقبلاً.

US Deputy Secretary of State Wendy Sherman, left, and Russian deputy foreign minister Sergei Ryabkov attend security talks at the United States Mission in Geneva, Switzerland, on Monday, 10 January 2022. (KEYSTONE/REUTERS POOL/Denis Balibouse)

وسط خلافات عميقة ـ انطلاق المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا 10.01.2022

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات ديبلوماسية في جنيف يتصدر جدول أعمالها الوضع في أوكرانيا، فيما طالبت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها من واشنطن وموسكو لإشراك أوروبا في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.