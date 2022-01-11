اختتام جولة المباحثات بين روسيا والناتو دون نتائج

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ختام اجتماع مع روسيا إن هناك "اختلافات رئيسية" مع موسكو لا تزال قائمة حول الأمن في أوروبا إلا أن الدول الأعضاء في الحلف منفتحة على الحوار معها.
دون إحراز أي تقدم يذكر، انتهت ثماني ساعات من المحادثات الأمريكية ـ الروسية في جنيف حول الأزمة الأوكرانية. الجانب الأمريكي قال إنه منفتح على مزيد من المحادثات، فيما ذكر المفاوض الروسي أن الوضع ليس ميؤوساً منه.
واجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقبات خلال المحادثات مع موسكو في مقر حلف الناتو في بروكسل، سعيا لتجنب نزاع جديد في أوكرانيا. وعبر أمين عام الناتو عن رفض دول الحلف مطالب روسيا المتعلقة بنظام أمن جديد في أوروبا.
أبدت واشنطن استعدادها للحوار مع موسكو بشأن أوكرانيا وإمكانية قيام كل جانب بتقييد التدريبات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة. لكن مصدراً أمريكياً أشار في الوقت نفسه إلى مجموعة عقوبات صارمة يمكن فرضها على روسيا مستقبلاً.
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات ديبلوماسية في جنيف يتصدر جدول أعمالها الوضع في أوكرانيا، فيما طالبت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها من واشنطن وموسكو لإشراك أوروبا في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.
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