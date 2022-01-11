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اختتام جولة المباحثات بين روسيا والناتو دون نتائج

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ختام اجتماع مع روسيا إن هناك "اختلافات رئيسية" مع موسكو لا تزال قائمة حول الأمن في أوروبا إلا أن الدول الأعضاء في الحلف منفتحة على الحوار معها.